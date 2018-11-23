Антон Миранчук: «Отставание от „Зенита“ 6 очков - это „сопли“ вообще!»

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11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.35 3.62 3.08
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.55 3.48 1.93
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.38 5.30 7.40
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 3.80 3.30 1.99
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама 2:0 Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара 1:0 Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана 1.108 8.50 26.00
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 2:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 1.94 2.64 6.10
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 2:1 Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи 1.044 14.00 34.00
22:30 сегодня  Байер -:-  Штутгарт 1.60 4.25 6.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.30 3.26 3.26
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.28 3.45 3.05
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
23:00 сегодня  Леганес -:-  Алавес 2.29 3.06 3.80
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 3.18 3.00 2.49
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 3.85 3.75 1.88
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия - - -
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.33 5.30 7.40
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.45 4.60 1.58
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) -:- Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) 3.98 5.20 1.54
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (мол) (Москва)Динамо М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.32 5.25 7.90
18:00 сегодня  Ахмат -:-  ЦСКА 3.74 3.14 2.16
20:30 сегодня  Локомотив М -:-  Урал 1.61 3.82 6.00
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1.90 3.32 4.50
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Львов - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Сент-Этьен 1.60 4.25 6.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 2.17 3.08 3.80
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.91 2.93 2.74
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.64 2.98 2.99
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.69 2.78 3.14
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.09 3.18 3.90
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.89 2.92 2.77
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 4.65 3.78 1.73
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице - - -
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Антон Миранчук: «Отставание от „Зенита“ 6 очков - это „сопли“ вообще!»

сегодня, 10:56

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук считает, что «железнодорожники» вполне могут защитить чемпионский титул в этом сезоне. На данный момент «Локо» занимает 3-е место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

У нас отставание шесть очков – это «сопли» вообще! (смеется). Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч – особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься. Думаю, на «Зенит» это так или иначе тоже будет моментами давить, и они могут потерять очки. Главное – нам взять свое.

В следующем туре «Локомотив» примет «Урал». Матч состоится сегодня и начнется в 20:30 мск. 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   102 / 747
сегодня в 11:26
Если бы не провальный старт были бы лидерами.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Паровозов
   182 / 747
сегодня в 11:25
а где ваш байкал сейчас, что-то пропал паренек ,под каким ником ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Казанский
   182 / 747
сегодня в 11:24
интересно где он сейчас ,и как у него там местотпод петарды зажило или нет?)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Паровозов
   182 / 747
сегодня в 11:21
четвертое место для нас равно тому что всяких крыховяков хеведосов набрать в команду и провалиться ,нет уж,нам только ЛЧ нужна
удав
удав
   186 / 747
сегодня в 11:20
дак он интервью давал или показывал корреспонденту что у него под носом висит?=)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Don fagot
   182 / 747
сегодня в 11:20
Локо это сопли Геркуса
Palex
Palex ответил Паровозов
   126 / 747
сегодня в 11:17
Можно подумать,что Локо показывает.
Паровозов
Паровозов ответил 25процентный клоун
   317 / 747
сегодня в 11:16
согласен брат,наш Спартак догонит
Ок, зенит без ЛЧ на пятом а ваш спартак на четвертом )
Казанский
Казанский ответил Capitan555
   71 / 747
сегодня в 11:16
6 место...это заслуженное высмарканное место казанского Рубина....
Я помню,как Котлин уходя с сайта назвал причину почему перестал топить за Зенит.Прям