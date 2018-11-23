Антон Миранчук: «Отставание от „Зенита“ 6 очков - это „сопли“ вообще!»

сегодня, 10:56

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук считает, что «железнодорожники» вполне могут защитить чемпионский титул в этом сезоне. На данный момент «Локо» занимает 3-е место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

У нас отставание шесть очков – это «сопли» вообще! (смеется). Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч – особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься. Думаю, на «Зенит» это так или иначе тоже будет моментами давить, и они могут потерять очки. Главное – нам взять свое.

В следующем туре «Локомотив» примет «Урал». Матч состоится сегодня и начнется в 20:30 мск.