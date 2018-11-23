Силкин: «Игра с „Енисеем“ ключевая для „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ , в котором «бело-голубые» примут «Енисей».

Для «Динамо» эта игра — ключевая. Если команда потеряет очки в матче с «Енисеем», то, думаю, будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание. Эти три очка для «Динамо» просто необходимы. Не все у команды получается в передней линии, мало создают моментов, потому что «Динамо» в последних матчах действует вторым номером. Но сейчас, надеюсь, что все-таки «Динамо» выиграет.

Хотя сделать это будет непросто. У команды в этом сезоне нет легких игр. Ни одной не припомню. Они в последнее время не проигрывают, но и не побеждают. Сыграли один раз вничью, другой. А соперники, находящиеся внизу, выиграли и уже догнали. Плотность в таблице очень высокая. Поэтому у «Динамо» здесь будет игра не за три, а за шесть очков.