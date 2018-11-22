Адриано: «На занятиях мы стараемся проникнуться философией Кононова»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о первых рабочих днях под руководством нового тренера Олега Кононова.

Впечатления наилучшие. Главный тренер четко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться. Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и в чисто футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку, и этот ход сработал.

Занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах.

На тренировках, прежде всего, возросла интенсивность. Работаем практически без пауз. Раньше они были, а теперь — нон-стоп.