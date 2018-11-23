Шикунов: «Что Кононов мог наиграть в „Спартаке“ за две недели?»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился ожиданиями от выездной игры со «Спартаком» в 15-м туре РПЛ . Напомним, это будет первый матч Олега Кононова у руля московской команды.

Нам надо набирать очки, поэтому мы усиленно готовимся к предстоящей игре и намерены биться за победу. Очевидно, что для «Спартака» и его нового главного тренера этот матч будет особым. В связи с перестановками в тренерском штабе «красно-белых» трудно понять, в какой манере наш соперник будет действовать в игре против нас. Поэтому мы будем отталкиваться от собственной игры.

Мы знаем стиль Кононова по его работе с предыдущими командами, особенно с «Краснодаром». Но что он мог наиграть в «Спартаке» за две недели? Тем более что часть футболистов разъезжалась по своим сборным. Возможно, он продолжит ставить в состав молодых Максименко, Рассказова, Ломовицкого, как это делал Каррера. А может быть вернёт на поле опытных ребят вроде Глушакова и Ещенко. Какой будет сделан выбор, в какой футбол они будут играть против нас – сейчас этого, наверное, не знают даже в самом «Спартаке».