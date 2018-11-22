Бурлак: «„Спартак“ точно поборется за место в тройке»

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился мнением о следующем сопернике его команды, «Спартаке».

Приход нового тренера - это всегда встряска, и «Спартак» попытается сыграть в другую игру. Игроки соперника будут стараться проявить себя перед новым тренерским штабом. К тому же болельщики «Спартака» заждались побед. Поэтому нам будет очень тяжело. Другое дело, что быстро привыкнуть к новому тренерскому подходу игроки соперника не смогут, слишком мало времени пришло. К тому же из команды на какое-то время уезжали сборники.

Думаю, что они поправят своё положение и за место в тройке точно поборются. Случилось то, что случилось. Загадывать перед сезоном всегда очень сложно — чемпионат России очень сложный и плотный.