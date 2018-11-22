Адриано: «„спартак“ в середине таблицы — ну куда это годится?!»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что полностью доверяет новому наставнику команды Олегу Кононову, и обратился к болельщикам «красно-белых».
Известно, что вас звал в «Спартак» Массимо Каррера. И некоторые болельщики опасаются, что смена тренера негативно сказалась на вашем настроении.
Меня действительно звал в «Спартак» Каррера, но с чего вдруг я перестану выполнять без него поставленные передо мной задачи? Странный вывод. Я остаюсь игроком «Спартака» и хочу помочь команде добиться целей. Никакого негатива по отношению к «Спартаку» с моей стороны и близко нет.
А что можете сказать сегодня самым верным и преданным болельщикам «Спартака»?
Скажу только одно: мы сделаем всё возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас объективно не лучшим образом. Никого из болельщиков и никого внутри команды не устраивает график, при котором за победой следует ничья или поражение. Это не для «Спартака». Мы в середине таблицы — ну куда это годится?!
Тренер поставил перед нами четкие задачи: до конца биться в Премьер-Лиге за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Уверен, все без исключения отдадут максимум сил, чтобы достичь этих целей.
В такой ситуации поддержка трибун особенно важна?
Она важна всегда. Тем более — когда речь идет о таких потрясающих болельщиках, как спартаковские. И я надеюсь, что они сплотятся вокруг команды, чтобы мы все вместе как можно скорее забыли эту черную полосу.
Правильно, зулусопупс. Нужно в этом сезоне через стыки в ФНЛ закрепиться, а в следующем сезоне побороться за первое место.
Правильно, зулусопупс. Нужно в этом сезоне через стыки в ФНЛ закрепиться, а в следующем сезоне побороться за первое место.