Мостовой: «Игра „Спартака“ в последних матчах никуда не годится»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил расстановку сил перед матчем 15-го тура чемпионата России «Спартак» - «Крылья Советов».

Игра «Спартака» в последних матчах чемпионата — это никуда не годится. Особенно странно, что игроки были способны при Рианчо показать характер в еврокубках, победив «Рейнджерс» (4:3), и в то же время проигрывали в национальном первенстве «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:2). Тяжело понять, в мотивации тут дело или в тактике.

Хочется надеяться, что в матче с «Крыльями Советов» Кононову удастся если и не показать хорошую игру, то хотя бы добиться нужного результата. Все равно основную работу ему придется проводить уже в зимнем перерыве, а сейчас нужно любой ценой избежать потерь в оставшихся матчах национального первенства, а также выйти из группы в Лиге Европы.