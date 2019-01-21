Антон Миранчук: «Было бы интереснее сыграть в Катаре с зарубежными клубами»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Катаре, где сыграют также «Спартак», «Зенит» и «Ростов».

Это очень интересный опыт для нас. По сути, это похоже на турне — как у команд из лучших европейских лиг. С моей точки зрения, было бы, наверное, интереснее сыграть с клубами не из нашей лиги. А то с «Зенитом», «Спартаком» и «Ростовом» мы и так нередко встречаемся на внутренней арене.

«Зенит» — лидер чемпионата, будет очень интересно с ними сыграть. Осталось много вопросов относительно нашей последней встречи. Посмотрим, в каком состоянии сейчас находимся мы и наши соперники.