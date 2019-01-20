Алексей Зуев: «Родионов должен был уйти вместе с Каррерой»

Бывший голкипер «Спартака» Алексей Зуев прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера «красно-белых», которое состоялось в октябре.
– В руководстве «Спартака» тоже произошли перемены. Поменяли свои должности Сергей Родионов и Наиль Измайлов.
– Я считаю так: если режете, значит, режьте! А не так, что человек сидел на одной должности, а потом перешел на другую. Родионов не справился – в равной степени с Массимо Каррерой. Значит, после увольнения итальянца тоже должен был уйти. Считаю, не один главный тренер отвечает за результат. Должны отвечать и те, кто подписывал с ним контракт…
Вообще, это сложная тема. Надеюсь, все самое плохое у «Спартака» в нынешнем сезоне уже позади. И дальше будет только движение вперед.
Сейчас вот сменили должность, СЮР занимается трансферами и спортивными вопросами.
Сезон покажет, к чему это приведет?
Сейчас вот сменили должность, СЮР занимается трансферами и спортивными вопросами.
Сезон покажет, к чему это приведет?
В общем настоящий Ариец.
В общем настоящий Ариец.