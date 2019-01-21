Адиев - о положении «Анжи»: «Всё идет к банкротству»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что сейчас важнее беспокоиться не о удержании места в РПЛ, а о сохранении клуба.
Наши шансы остаться в Премьер-Лиге уменьшаются с каждым днем. С каждой потерей футболиста. Это объективная реальность. Моя задача – из того, что есть, сколотить боеспособную команду, за которую весной не было бы стыдно. Вообще, если честно, сейчас нужно думать не о месте в таблице, а том, как сохранить «Анжи». Потому что всё идет к банкротству. Оно неизбежно, если до лета финансовая ситуация не изменится. Вне зависимости от того, вылетит клуб или нет.
Сейчас махачкалинцы проводят сбор в Кисловодске.
Другое дело, тоже так понимаю, Абдуалиевичу Васильеву что с Кадиевым,
что без Кадиева , Анжи сейчас особо не нужен, там своих дел хватает.
Но ты прав : без Османа во главе, возможно как-то и пропишут в доп.,
если уж не титульным, то по крайней мере, на поддержание штанов )
Хотя вот Магомед_Салам, будь он во главе, наверняка бы нашел
спонсоров для Анжи, да и Васильев бы тоже, но видимо пока нет...
Другое дело, тоже так понимаю, Абдуалиевичу Васильеву что с Кадиевым,
что без Кадиева , Анжи сейчас особо не нужен, там своих дел хватает.
Но ты прав : без Османа во главе, возможно как-то и пропишут в доп.,
если уж не титульным, то по крайней мере, на поддержание штанов )
Хотя вот Магомед_Салам, будь он во главе, наверняка бы нашел
спонсоров для Анжи, да и Васильев бы тоже, но видимо пока нет...
ему по большому счету, наверху "предложили" взять команду,
чтобы в республике футбол затмил всё и вся проблемы вокург,
и на какое-то время ведь так и было. И это заслуга именно Керимова,
человека, который может с не самой большой охотой взяться за дело,
но если прикипит к этому, то постарается глобально и масштабно,
что мы и могли наблюдать в 2012-13 гг. воочию : 5 с лишним лет исправно
спонсировал,и команду, и стадик построил, и академию хорошую построил,
а сколько отправлял паломников в хадж , чартерами на футбол в Европу,
в республике в сколько проектов инвестировал, благотворительности вообще
не сосчитать сколько им сделано, и даже сейчас в Дербент вбухал такие средства....
И прекрасно его понимаю, патриотизм - это здорово, он это сейчас Дербентом
и показывает, а Анжи для него изначально был не приоритетен, ведь попросили,
а в итоге еще и разгребать пришлось. С воровством ли связано, или с менеджерами...
Я тоже был за то, чтобы изначально : команда вышла в "вышку" , так бы себе и играла,
когда в основе был костяк доморощенных футболистов, и без объемных вливаний,
но узнали об Анжи во всем мире с приходом Керимова, и понеслось, бах, бух,
но еще больней было падать, когда бюджет начали сворачивать уже как 4 года,
а было ведь даже модно болеть за Анжи в республике, это не считая болельщиков,
которые были со стажем и до прихода Сулеймана, и остались
уже после его ухода с поста, вот какой размах был сделан Керимовым ...
но все когда-нибудь заканчивается.....Закончился и этот этап его деятельности....
А Сулик сейчас имеет полное право отказать, сколько он сделал для республики,
мало кто еще когда сделает, не хочет спонсировать - это его личное право. а главное,
он отдавал клуб без долгов, так почему он должен закрывать чужие бреши-не понимаю.
ему по большому счету, наверху "предложили" взять команду,
чтобы в республике футбол затмил всё и вся проблемы вокург,
и на какое-то время ведь так и было. И это заслуга именно Керимова,
человека, который может с не самой большой охотой взяться за дело,
но если прикипит к этому, то постарается глобально и масштабно,
что мы и могли наблюдать в 2012-13 гг. воочию : 5 с лишним лет исправно
спонсировал,и команду, и стадик построил, и академию хорошую построил,
а сколько отправлял паломников в хадж , чартерами на футбол в Европу,
в республике в сколько проектов инвестировал, благотворительности вообще
не сосчитать сколько им сделано, и даже сейчас в Дербент вбухал такие средства....
И прекрасно его понимаю, патриотизм - это здорово, он это сейчас Дербентом
и показывает, а Анжи для него изначально был не приоритетен, ведь попросили,
а в итоге еще и разгребать пришлось. С воровством ли связано, или с менеджерами...
Я тоже был за то, чтобы изначально : команда вышла в "вышку" , так бы себе и играла,
когда в основе был костяк доморощенных футболистов, и без объемных вливаний,
но узнали об Анжи во всем мире с приходом Керимова, и понеслось, бах, бух,
но еще больней было падать, когда бюджет начали сворачивать уже как 4 года,
а было ведь даже модно болеть за Анжи в республике, это не считая болельщиков,
которые были со стажем и до прихода Сулеймана, и остались
уже после его ухода с поста, вот какой размах был сделан Керимовым ...
но все когда-нибудь заканчивается.....Закончился и этот этап его деятельности....
А Сулик сейчас имеет полное право отказать, сколько он сделал для республики,
мало кто еще когда сделает, не хочет спонсировать - это его личное право. а главное,
он отдавал клуб без долгов, так почему он должен закрывать чужие бреши-не понимаю.
печально...
печально...
и что у нас сакли и бараны, и что пока
такие , как вы не пришли, у нас были
только отсталость и бедуинство,
ну так давай,покажи свои знания
в реальном мире, а я послушаю,
насколько ты элитарен...
и что у нас сакли и бараны, и что пока
такие , как вы не пришли, у нас были
только отсталость и бедуинство,
ну так давай,покажи свои знания
в реальном мире, а я послушаю,
насколько ты элитарен...
сам знаешь, обязать спонсировать, только как понимаю, пока им не до этого,
тем более не до этого, пока у руля Кадиев, как понимаю. Отношения , видимо,
утверждать не буду, но не сложились. И не донес он пока до власть имущих
беды Анжи, может донесет, может сами додумают. Время покажет. Сколько помню,
у нас всегда все зашифровано было, по крайней мере, за последние годы точно.
....А Анжи пусть пока играет и побеждает, пока есть шанс , надо им пользоваться.
Плюс в этой куче минусов в том, что молодежку подтянут, как у твоих подтянули,
только разница в том, что у вас дают им шанс, а у нас пока в основу поставят..офигеешь...
сам знаешь, обязать спонсировать, только как понимаю, пока им не до этого,
тем более не до этого, пока у руля Кадиев, как понимаю. Отношения , видимо,
утверждать не буду, но не сложились. И не донес он пока до власть имущих
беды Анжи, может донесет, может сами додумают. Время покажет. Сколько помню,
у нас всегда все зашифровано было, по крайней мере, за последние годы точно.
....А Анжи пусть пока играет и побеждает, пока есть шанс , надо им пользоваться.
Плюс в этой куче минусов в том, что молодежку подтянут, как у твоих подтянули,
только разница в том, что у вас дают им шанс, а у нас пока в основу поставят..офигеешь...
и после этого бредятину несет, какой-то
шовинизм тупой пропихивает...Нет мля,
один бараны там жили и люди в саклях....
Начитался всякой х...ни и бред несет,
лучше бы съездил один раз и потом бы
мнение свое поменял. Вот так у меня кореш,
с Ленобласти родом, когда я только приехал
сюда по работе, , поливал всяко регион :
в итоге до драки, и полгода мы не общались.
А потом в командировку отправили, причем,
нас вместе отправили, пришлось общаться,
так я его еще до кучи из Армавира в Маху
завез на несколько дней. И ВСЁ, Толя ! )
Человека теперь как подменили, каждый год
спрашивает : на Каспий поедем, коньяк и долму хочу )
и после этого бредятину несет, какой-то
шовинизм тупой пропихивает...Нет мля,
один бараны там жили и люди в саклях....
Начитался всякой х...ни и бред несет,
лучше бы съездил один раз и потом бы
мнение свое поменял. Вот так у меня кореш,
с Ленобласти родом, когда я только приехал
сюда по работе, , поливал всяко регион :
в итоге до драки, и полгода мы не общались.
А потом в командировку отправили, причем,
нас вместе отправили, пришлось общаться,
так я его еще до кучи из Армавира в Маху
завез на несколько дней. И ВСЁ, Толя ! )
Человека теперь как подменили, каждый год
спрашивает : на Каспий поедем, коньяк и долму хочу )
как понимаю, очень глобал, решает явно не Федун .
Ди и титульный спонсор порой может закрыть все прорехи
в зависимости от того, какими полномочиями обладает.
Лукойл будет всяко побогаче Россетей в плане финансов,
если отталкиваться чисто от футбольной составляющей :
спартачи могут позволить себе то, что Гинер сейчас не позволит....
как понимаю, очень глобал, решает явно не Федун .
Ди и титульный спонсор порой может закрыть все прорехи
в зависимости от того, какими полномочиями обладает.
Лукойл будет всяко побогаче Россетей в плане финансов,
если отталкиваться чисто от футбольной составляющей :
спартачи могут позволить себе то, что Гинер сейчас не позволит....
Эй, русский, давай пересечемся. померяемся
знаниями и умениями, прежде чем такую пургу писать....
Эй, русский, давай пересечемся. померяемся
знаниями и умениями, прежде чем такую пургу писать....
У футболистов -играть и побеждать,
у врачей- лечить различные полученные болячки,
у массажистов-приводить в чувство мышцы,
у тренеров- тренировать команду, от этого
и отталкивайтесь. Наши тренируются, и отлично.
Сейчас надо думать о второй части чемпа,
а не об орг. вопросах, проведут наши нормально
вторую часть чемпа, выстоят, и спонсоры появятся,
а нет, так вылетят в пердив и будут выбираться
уже позже своей доморощенной молодежкой,
а болельщикам не привыкать, мы их видели
и во втордиве, и в первухе и в вышке )
У футболистов -играть и побеждать,
у врачей- лечить различные полученные болячки,
у массажистов-приводить в чувство мышцы,
у тренеров- тренировать команду, от этого
и отталкивайтесь. Наши тренируются, и отлично.
Сейчас надо думать о второй части чемпа,
а не об орг. вопросах, проведут наши нормально
вторую часть чемпа, выстоят, и спонсоры появятся,
а нет, так вылетят в пердив и будут выбираться
уже позже своей доморощенной молодежкой,
а болельщикам не привыкать, мы их видели
и во втордиве, и в первухе и в вышке )
Да добавлю-если БЫ русские не пришли в сакле сидели и баранам хвосты крутили(это на счёт ресурсов"!!!!!!!
Да добавлю-если БЫ русские не пришли в сакле сидели и баранам хвосты крутили(это на счёт ресурсов"!!!!!!!
если бы Лукойл не был бы монополистом
на шельфе Каспия, Не Дагнефть, а Лукойл .
Это понимаешь ? Хотя где тебе понять,
сидишь на газовой трубе, ножки свесил
и песенку мушкетеров распеваешь...
если бы Лукойл не был бы монополистом
на шельфе Каспия, Не Дагнефть, а Лукойл .
Это понимаешь ? Хотя где тебе понять,
сидишь на газовой трубе, ножки свесил
и песенку мушкетеров распеваешь...