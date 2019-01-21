Адиев - о положении «Анжи»: «Всё идет к банкротству»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 48’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Адиев - о положении «Анжи»: «Всё идет к банкротству»

21 января 2019, 19:40

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что сейчас важнее беспокоиться не о удержании места в РПЛ, а о сохранении клуба.

Наши шансы остаться в Премьер-Лиге уменьшаются с каждым днем. С каждой потерей футболиста. Это объективная реальность. Моя задача – из того, что есть, сколотить боеспособную команду, за которую весной не было бы стыдно. Вообще, если честно, сейчас нужно думать не о месте в таблице, а том, как сохранить «Анжи». Потому что всё идет к банкротству. Оно неизбежно, если до лета финансовая ситуация не изменится. Вне зависимости от того, вылетит клуб или нет.

Сейчас махачкалинцы проводят сбор в Кисловодске.

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Лакшери
Лакшери
   49 / 808
22 января в 07:08
в РПЛ каждый год какой нибудь клуб на грани . Зачем допускают вообще к участию . Считаю надо поддерживать регионы с футбольным климатом и развивать , а эти красноярски и томски не для футбола !
Shamil79
Shamil79 ответил сканер
   671 / 808
21 января в 23:26
Салам Назар.Бюджет Дагестана был принят без строки об Анжи,но есть слабая надежда,что со след.года могут и звять на респ.содержание,но для этого Кадиеву надо продать Анжи республике,таков закон.
продаст за символическую цену...хорошее решение взять на респ. баланс!
GooSe25
GooSe25 ответил NAZAR 007
   294 / 808
21 января в 23:17
Может, действительно так, не слышал о его других заслугах перед республикой , спасибо. При этом , все равно не понимаю, если совсем команда на грани существования, могли бы и договориться, тем более учитывая полит обстановку в Дагестане... как по мне надоело видеть бесконечные истории амкаров, тосно, роторов и массы других клубов...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил сканер
   118 / 808
21 января в 23:10
Васильев законник,для него это превыше всего,причём ставленник и политические решения принимать он будет,если сверху намекнут.
Это да, Рус, с этим не поспоришь.
сканер
сканер ответил NAZAR 007
   563 / 808
21 января в 23:03
Валейкум, Рус ! Строку можно всегда прописать допом, это не проблема ) Другое дело, тоже так понимаю, Абдуалиевичу Васильеву что с Кадиевым, что без Кадиева , Анжи сейчас особо не нужен, там своих дел хватает. Но ты прав : без Османа во главе, возможно как-то и пропишут в доп., если уж не титульным, то по крайней мере, на поддержание штанов ) Хотя вот Магомед_Салам, будь он во главе, наверняка бы нашел спонсоров для Анжи, да и Васильев бы тоже, но видимо пока нет...
Васильев законник,для него это превыше всего,причём ставленник и политические решения принимать он будет,если сверху намекнут.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил сканер
   118 / 808
21 января в 22:54
Салам Назар.Бюджет Дагестана был принят без строки об Анжи,но есть слабая надежда,что со след.года могут и звять на респ.содержание,но для этого Кадиеву надо продать Анжи республике,таков закон.
Валейкум, Рус ! Строку можно всегда прописать допом, это не проблема )
Другое дело, тоже так понимаю, Абдуалиевичу Васильеву что с Кадиевым,
что без Кадиева , Анжи сейчас особо не нужен, там своих дел хватает.
Но ты прав : без Османа во главе, возможно как-то и пропишут в доп.,
если уж не титульным, то по крайней мере, на поддержание штанов )
Хотя вот Магомед_Салам, будь он во главе, наверняка бы нашел
спонсоров для Анжи, да и Васильев бы тоже, но видимо пока нет...
сканер
сканер ответил NAZAR 007
   563 / 808
21 января в 22:49
Сулик изначально не горел желанием брать Анжи, если помните, ему по большому счету, наверху "предложили" взять команду, чтобы в республике футбол затмил всё и вся проблемы вокург, и на какое-то время ведь так и было. И это заслуга именно Керимова, человека, который может с не самой большой охотой взяться за дело, но если прикипит к этому, то постарается глобально и масштабно, что мы и могли наблюдать в 2012-13 гг. воочию : 5 с лишним лет исправно спонсировал,и команду, и стадик построил, и академию хорошую построил, а сколько отправлял паломников в хадж , чартерами на футбол в Европу, в республике в сколько проектов инвестировал, благотворительности вообще не сосчитать сколько им сделано, и даже сейчас в Дербент вбухал такие средства.... И прекрасно его понимаю, патриотизм - это здорово, он это сейчас Дербентом и показывает, а Анжи для него изначально был не приоритетен, ведь попросили, а в итоге еще и разгребать пришлось. С воровством ли связано, или с менеджерами... Я тоже был за то, чтобы изначально : команда вышла в "вышку" , так бы себе и играла, когда в основе был костяк доморощенных футболистов, и без объемных вливаний, но узнали об Анжи во всем мире с приходом Керимова, и понеслось, бах, бух, но еще больней было падать, когда бюджет начали сворачивать уже как 4 года, а было ведь даже модно болеть за Анжи в республике, это не считая болельщиков, которые были со стажем и до прихода Сулеймана, и остались уже после его ухода с поста, вот какой размах был сделан Керимовым ... но все когда-нибудь заканчивается.....Закончился и этот этап его деятельности.... А Сулик сейчас имеет полное право отказать, сколько он сделал для республики, мало кто еще когда сделает, не хочет спонсировать - это его личное право. а главное, он отдавал клуб без долгов, так почему он должен закрывать чужие бреши-не понимаю.
Салам Назар.Бюджет Дагестана был принят без строки об Анжи,но есть слабая надежда,что со след.года могут и звять на респ.содержание,но для этого Кадиеву надо продать Анжи республике,таков закон.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил GooSe25
   118 / 808
21 января в 22:41
Если и в такой ситуации Керимов не поможет - то поступит крайне неуважительно. И можно будет открыто его называть символом наступившего года , а год то у нас свиньи.. интересно , что думают по этому поводу болельщики Анжи , если такие ещё остались..
Сулик изначально не горел желанием брать Анжи, если помните,
ему по большому счету, наверху "предложили" взять команду,
чтобы в республике футбол затмил всё и вся проблемы вокург,
и на какое-то время ведь так и было. И это заслуга именно Керимова,
человека, который может с не самой большой охотой взяться за дело,
но если прикипит к этому, то постарается глобально и масштабно,
что мы и могли наблюдать в 2012-13 гг. воочию : 5 с лишним лет исправно
спонсировал,и команду, и стадик построил, и академию хорошую построил,
а сколько отправлял паломников в хадж , чартерами на футбол в Европу,
в республике в сколько проектов инвестировал, благотворительности вообще
не сосчитать сколько им сделано, и даже сейчас в Дербент вбухал такие средства....
И прекрасно его понимаю, патриотизм - это здорово, он это сейчас Дербентом
и показывает, а Анжи для него изначально был не приоритетен, ведь попросили,
а в итоге еще и разгребать пришлось. С воровством ли связано, или с менеджерами...
Я тоже был за то, чтобы изначально : команда вышла в "вышку" , так бы себе и играла,
когда в основе был костяк доморощенных футболистов, и без объемных вливаний,
но узнали об Анжи во всем мире с приходом Керимова, и понеслось, бах, бух,
но еще больней было падать, когда бюджет начали сворачивать уже как 4 года,
а было ведь даже модно болеть за Анжи в республике, это не считая болельщиков,
которые были со стажем и до прихода Сулеймана, и остались
уже после его ухода с поста, вот какой размах был сделан Керимовым ...
но все когда-нибудь заканчивается.....Закончился и этот этап его деятельности....

А Сулик сейчас имеет полное право отказать, сколько он сделал для республики,
мало кто еще когда сделает, не хочет спонсировать - это его личное право. а главное,
он отдавал клуб без долгов, так почему он должен закрывать чужие бреши-не понимаю.
сканер
сканер ответил tuman960
   563 / 808
21 января в 22:37
ну тогда расскажи,кто разведал нефть,кто создал нефтепроводы и заводы,кто вообще сообразил как из нефти сделать топливо!!!Если есть какие то ресурсы это не значит,что пошли все на... они мои!!!!Кто построил школы,университеты,кто построил города!!!!!
Советский Союз,где работали инженеры,учённые и строители ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,но никак ни Россия с олигархами-почувствуйте разницу!
сканер
сканер
   563 / 808
21 января в 22:33
Я верю,что клуб останется и даже будет усиляться,но уже с другим руководством,удачи Анжи с собственными игроками!
ermak6848
ermak6848
   216 / 808
21 января в 22:26
видимо у этого фк карма плохая...
печально...
tuman960
tuman960 ответил NAZAR 007
   180 / 808
21 января в 22:11
Ты же козыряешь своей "русскостью", и что у нас сакли и бараны, и что пока такие , как вы не пришли, у нас были только отсталость и бедуинство, ну так давай,покажи свои знания в реальном мире, а я послушаю, насколько ты элитарен...
извини дальше не смогу ответить дела!!!!!
tuman960
tuman960 ответил NAZAR 007
   180 / 808
21 января в 22:02
Ты же козыряешь своей "русскостью", и что у нас сакли и бараны, и что пока такие , как вы не пришли, у нас были только отсталость и бедуинство, ну так давай,покажи свои знания в реальном мире, а я послушаю, насколько ты элитарен...
ну тогда расскажи,кто разведал нефть,кто создал нефтепроводы и заводы,кто вообще сообразил как из нефти сделать топливо!!!Если есть какие то ресурсы это не значит,что пошли все на... они мои!!!!Кто построил школы,университеты,кто построил города!!!!!
GooSe25
GooSe25
   294 / 808
21 января в 22:01
Если и в такой ситуации Керимов не поможет - то поступит крайне неуважительно. И можно будет открыто его называть символом наступившего года , а год то у нас свиньи.. интересно , что думают по этому поводу болельщики Анжи , если такие ещё остались..
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tuman960
   118 / 808
21 января в 21:54
что ручки чешутся))))
Ты же козыряешь своей "русскостью",
и что у нас сакли и бараны, и что пока
такие , как вы не пришли, у нас были
только отсталость и бедуинство,
ну так давай,покажи свои знания
в реальном мире, а я послушаю,
насколько ты элитарен...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   118 / 808
21 января в 21:51
Недавно была публикация на тему "Кто владеет Спартаком". Доля Алекперова около 40 %, доля Федуна около 30 % и кто-то владеет еще 30 % примерно. Многое зависит от вашего президента. По поводу спонсорства , например Роснефти, или Ростехнологий, или еще какой либо корпорации. Но спонсорство это не более 4-5 млн ( они их списывают как затраты на рекламу). Таких денег может не хватить, но это лучше чем ничего. От вашей власти много зависит.
По поводу правительства уже давно писал. Могут в добровольно-принудит. порядке,
сам знаешь, обязать спонсировать, только как понимаю, пока им не до этого,
тем более не до этого, пока у руля Кадиев, как понимаю. Отношения , видимо,
утверждать не буду, но не сложились. И не донес он пока до власть имущих
беды Анжи, может донесет, может сами додумают. Время покажет. Сколько помню,
у нас всегда все зашифровано было, по крайней мере, за последние годы точно.
....А Анжи пусть пока играет и побеждает, пока есть шанс , надо им пользоваться.
Плюс в этой куче минусов в том, что молодежку подтянут, как у твоих подтянули,
только разница в том, что у вас дают им шанс, а у нас пока в основу поставят..офигеешь...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   118 / 808
21 января в 21:44
Назар , не опускайся до базара с этим типом. Будь выше этого.
Он как попка-дурак, сам пишет - без обид,
и после этого бредятину несет, какой-то
шовинизм тупой пропихивает...Нет мля,
один бараны там жили и люди в саклях....
Начитался всякой х...ни и бред несет,
лучше бы съездил один раз и потом бы
мнение свое поменял. Вот так у меня кореш,
с Ленобласти родом, когда я только приехал
сюда по работе, , поливал всяко регион :
в итоге до драки, и полгода мы не общались.
А потом в командировку отправили, причем,
нас вместе отправили, пришлось общаться,
так я его еще до кучи из Армавира в Маху
завез на несколько дней. И ВСЁ, Толя ! )
Человека теперь как подменили, каждый год
спрашивает : на Каспий поедем, коньяк и долму хочу )
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NAZAR 007
   27 / 808
21 января в 21:42
Де-юре - Федун, де-факто- Алекперов. Все глобал вопросы, как понимаю, очень глобал, решает явно не Федун . Ди и титульный спонсор порой может закрыть все прорехи в зависимости от того, какими полномочиями обладает. Лукойл будет всяко побогаче Россетей в плане финансов, если отталкиваться чисто от футбольной составляющей : спартачи могут позволить себе то, что Гинер сейчас не позволит....
Недавно была публикация на тему "Кто владеет Спартаком". Доля Алекперова около 40 %, доля Федуна около 30 % и кто-то владеет еще 30 % примерно. Многое зависит от вашего президента. По поводу спонсорства , например Роснефти, или Ростехнологий, или еще какой либо корпорации. Но спонсорство это не более 4-5 млн ( они их списывают как затраты на рекламу). Таких денег может не хватить, но это лучше чем ничего. От вашей власти много зависит.
tuman960
tuman960 ответил Ваня лучший
   180 / 808
21 января в 21:37
Назар , не опускайся до базара с этим типом. Будь выше этого.
господин Ваня-расскажи кто же финансирует ЦСКА и Спартак-если такой умный!!Только без глупого-частное лицо!!!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   118 / 808
21 января в 21:37
Назар, салам, дорогой. Немного поправлю тебя. Владельцем Спартака является не Луккойл , а гражданин Федун Л.А. Луккойл лишь титульный спонсор, как и Россети в ЦСКА. Это совсем другое. К сожалению ни одна серьезная коммерческая структура ( о физлицах молчу) не берет на себя ни один клуб РПЛ . ( Газпром, РЖД и ВТБ - это государственые структуры). Это означает , что бизнес у нас слабоват. Не зря говорят , что состояние футбола в стране - есть отражение состояния экономики в этой стране. Но мне искренне жаль, если Анжи уйдет.
Де-юре - Федун, де-факто- Алекперов. Все глобал вопросы,
как понимаю, очень глобал, решает явно не Федун .
Ди и титульный спонсор порой может закрыть все прорехи
в зависимости от того, какими полномочиями обладает.
Лукойл будет всяко побогаче Россетей в плане финансов,
если отталкиваться чисто от футбольной составляющей :
спартачи могут позволить себе то, что Гинер сейчас не позволит....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NAZAR 007
   27 / 808
21 января в 21:35
Мля..какой же ты неотесанный и первобытный.... Эй, русский, давай пересечемся. померяемся знаниями и умениями, прежде чем такую пургу писать....
Назар , не опускайся до базара с этим типом. Будь выше этого.
tuman960
tuman960 ответил NAZAR 007
   180 / 808
21 января в 21:35
Мля..какой же ты неотесанный и первобытный.... Эй, русский, давай пересечемся. померяемся знаниями и умениями, прежде чем такую пургу писать....
что ручки чешутся))))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NAZAR 007
   27 / 808
21 января в 21:33
У нас тоже есть нефть и мы бы не мучались, если бы Лукойл не был бы монополистом на шельфе Каспия, Не Дагнефть, а Лукойл . Это понимаешь ? Хотя где тебе понять, сидишь на газовой трубе, ножки свесил и песенку мушкетеров распеваешь...
Назар, салам, дорогой. Немного поправлю тебя. Владельцем Спартака является не Луккойл , а гражданин Федун Л.А. Луккойл лишь титульный спонсор, как и Россети в ЦСКА. Это совсем другое. К сожалению ни одна серьезная коммерческая структура ( о физлицах молчу) не берет на себя ни один клуб РПЛ . ( Газпром, РЖД и ВТБ - это государственые структуры). Это означает , что бизнес у нас слабоват. Не зря говорят , что состояние футбола в стране - есть отражение состояния экономики в этой стране. Но мне искренне жаль, если Анжи уйдет.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tuman960
   118 / 808
21 января в 21:32
ЕСЛИ бы да кабы так росли во рту грибы!!!!!Не обижайся,я тебе об этом говорил очень давно,но ты как из фильма "Белое солнце пустыни"-"лучше помучится"!!!!! Да добавлю-если БЫ русские не пришли в сакле сидели и баранам хвосты крутили(это на счёт ресурсов"!!!!!!!
Мля..какой же ты неотесанный и первобытный....
Эй, русский, давай пересечемся. померяемся
знаниями и умениями, прежде чем такую пургу писать....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   27 / 808
21 января в 21:28
Не знаю как РЖД и ВТБ, а Газпром уже делится бабками... с клубами, которые за рубежом нашей многострадальной футбольной страны. Они не конкуренты Зенита в чемпионате. А вот Анжи обдирает частенько лазурных.
Пожалуй ты прав. Но я думаю, что госкорпорации должны для поддержки футбола могли бы перечислять деньги через РФС. Что касается Газпрома. то там не все так просто. Содержание Зенита за счет госкорпорации это интересный вопрос для счетной палаты. Но там люди держат нос по ветру и пока не будет отмашки с самого верха никакой проверки не будет. ВТБ становится владельцем Динамо, РЖД - владелец Локо - это тоже интересные момента. Такого в мире нет нигде. Только частные компании, или физ.лица могут владеть клубами.
Shamil79
Shamil79
   671 / 808
21 января в 21:15
а что скажет фонд Анжи-живи?
NAZAR 007
NAZAR 007
   118 / 808
21 января в 21:10
У каждого человека в команде- своя задача.
У футболистов -играть и побеждать,
у врачей- лечить различные полученные болячки,
у массажистов-приводить в чувство мышцы,
у тренеров- тренировать команду, от этого
и отталкивайтесь. Наши тренируются, и отлично.
Сейчас надо думать о второй части чемпа,
а не об орг. вопросах, проведут наши нормально
вторую часть чемпа, выстоят, и спонсоры появятся,
а нет, так вылетят в пердив и будут выбираться
уже позже своей доморощенной молодежкой,
а болельщикам не привыкать, мы их видели
и во втордиве, и в первухе и в вышке )
tuman960
tuman960 ответил NAZAR 007
   180 / 808
21 января в 21:10
У нас тоже есть нефть и мы бы не мучались, если бы Лукойл не был бы монополистом на шельфе Каспия, Не Дагнефть, а Лукойл . Это понимаешь ? Хотя где тебе понять, сидишь на газовой трубе, ножки свесил и песенку мушкетеров распеваешь...
ЕСЛИ бы да кабы так росли во рту грибы!!!!!Не обижайся,я тебе об этом говорил очень давно,но ты как из фильма "Белое солнце пустыни"-"лучше помучится"!!!!!
Да добавлю-если БЫ русские не пришли в сакле сидели и баранам хвосты крутили(это на счёт ресурсов"!!!!!!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
   507 / 808
21 января в 21:08
Ин ша Аллаh,Анжи останется,и как клуб и в рпл.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tuman960
   118 / 808
21 января в 21:04
Кто бы сомневался,только Назар хочет ,что бы ещё и помучились!!!!!
У нас тоже есть нефть и мы бы не мучались,
если бы Лукойл не был бы монополистом
на шельфе Каспия, Не Дагнефть, а Лукойл .
Это понимаешь ? Хотя где тебе понять,
сидишь на газовой трубе, ножки свесил
и песенку мушкетеров распеваешь...
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