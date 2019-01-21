Адиев - о положении «Анжи»: «Всё идет к банкротству»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что сейчас важнее беспокоиться не о удержании места в РПЛ , а о сохранении клуба.

Наши шансы остаться в Премьер-Лиге уменьшаются с каждым днем. С каждой потерей футболиста. Это объективная реальность. Моя задача – из того, что есть, сколотить боеспособную команду, за которую весной не было бы стыдно. Вообще, если честно, сейчас нужно думать не о месте в таблице, а том, как сохранить «Анжи». Потому что всё идет к банкротству. Оно неизбежно, если до лета финансовая ситуация не изменится. Вне зависимости от того, вылетит клуб или нет.