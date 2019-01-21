Жирков: «Хромал 5 месяцев. Думал, что не смогу уже бегать»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как идет его восстановление после травмы ахилла.

Передохнуть не получалось, потому что все время надо было заниматься в тренажерном зале и как-то разрабатывать ногу. Это было очень тяжелое время, когда тебе надо бежать, а нога не слушается, все тянет и болит.

Я 4-5 месяцев ходил и хромал. Думал, что не смогу бегать, если честно.

Готов ли сыграть в Катаре? С Сергеем Богдановичем поговорили. Он сказал, что в первой игре, возможно, предоставит 10-15 минут. Могу сказать, что соскучился по футболу.