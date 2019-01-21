Онопко: «К концу сбора на лицах игроков ЦСКА вновь появляются улыбки»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, как команда проводит сбор в Кампоаморе.

Сбор проходит очень хорошо, потому что практически все футболисты принимают участие в занятиях в общей группе. Такого у нас давно не было – кто-то лечится, кто-то по различным причинам не может сразу включиться в полноценную работу. Но на этом сборе все кроме Виктора Васина и Виталия Жиронкина, которые продолжают восстановление после травм и занимаются по индивидуальной программе, с первого дня тренируются в нужном объеме. В нашем распоряжении сейчас 20 полевых игроков плюс Семен Матвийчук, который прибыл специально к контрольным матчам.

В Кампоаморе мы уже десятый год подряд, ребята поопытнее прекрасно знают, какие будут нагрузки. Плюс футболисты всегда получают от нас программы на отпуск: кто плохо тренируется на каникулах, тому тяжело будет с ходу включиться в работу. Таким игрокам было очень несладко в первые 4-5 дней, но они терпели, делали всё, что нужно, и по прошествии этих дней уже по-другому переносили нагрузки. Но сейчас практически все наши подопечные приехали в хорошем состоянии, поэтому мы сразу стали давать им приличные нагрузки, было много аэробной работы. Отмечу, что некоторые с вечерними упражнениями без мяча столкнулись впервые.

Важно было донести до молодых игроков одну простую мысль: если футболист выдерживает серьезные нагрузки на первом сборе, в дальнейшем ему будет легко в период матчей. Ты страдаешь сейчас, но получаешь удовольствие от игры в течение года. Многие спортсмены не любят сборы — понятно, по каким причинам. Но зато потом сами они говорят, что весь сезон чувствуют себя хорошо. Специфика работы тренеров на данном этапе — постоянно разговаривать с игроками. Не то чтобы убеждать их, а помогать, поддерживать, показывать цифры, полученные в ходе различных тестов, которые мы проводим на сборах. Наши подопечные должны четко понимать, что мы не наобум даем им всю эту работу. Мы приводим им аргументированные доводы, разъясняем показания датчиков — к примеру, в начале сбора футболист сделал за тренировку такое-то количество ускорений, а после недели работы их число выросло. Сам игрок может этого не замечать, но мы демонстрируем ему его собственную статистику, и он начинает понимать, зачем нужна вся эта работа. Ребятам тяжело по ходу этого сбора, но к его середине и тем более к концу на лицах вновь появляются улыбки, ребята шутят, смеются, и даже бега переносят лучше. Сейчас, в конце сбора, мы проведем две товарищеские игры и уйдем на трехдневные каникулы.