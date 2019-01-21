Джикия: «Джано еще может принести большую пользу „Спартаку“»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия надеется, что хавбек «красно-белых» Джано летом вернется в московский клуб из «Крыльев Советов», куда перешел на правах аренды.

Мне кажется, что он еще может принести большую пользу «Спартаку». Футбол, который пропагандирует Георгич, создан для Джано. Пас, черпачки, забегания. В России он умеет это чуть ли не лучше всех. Возможно, лучшая «десятка» чемпионата… Это мое мнение. Что ж, сейчас аренда, но так бывает в футболе. Повторю — летом жду Джано обратно. Даже на базе буду стараться, чтоб никто в его номер не заселился. У нас сдвоенные комнаты, буду всё видеть.