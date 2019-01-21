Кокорин назвал народ «стадом баранов»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в данный момент в СИЗО «Бутырка», ответил на письмо фаната, заявив, что не обращает внимания на общественное осуждение.
Всё нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого.
Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже.
«Зенит» – чемпион. Кокорин.
В январе Кокорин признался, что его мучают боли в колене.
Давайте ещё
Давайте ещё
А говорят,что мол хватит,он всё осознал и понял.
Ничего он не понял.
Лечить таких надо по полной.
А говорят,что мол хватит,он всё осознал и понял.
Ничего он не понял.
Лечить таких надо по полной.
Александр Кокорин - молодой человек не самого выдающегося ума. Но даже при всем при этом я не думаю, что в приведенном тексте содержится его публичное обращение к народу :))
Александр Кокорин - молодой человек не самого выдающегося ума. Но даже при всем при этом я не думаю, что в приведенном тексте содержится его публичное обращение к народу :))
Мне никто и ничего не сказал - я сам ролики смотрел.
Только здесь не получится свалить на мифических поклонников, как в Монако. Или на неосторожный разворот через двойную сплошную.
Сиди Саша...
Мне никто и ничего не сказал - я сам ролики смотрел.
Только здесь не получится свалить на мифических поклонников, как в Монако. Или на неосторожный разворот через двойную сплошную.
Сиди Саша...