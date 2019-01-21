Кокорин назвал народ «стадом баранов»

21 января 2019, 17:33

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в данный момент в СИЗО «Бутырка», ответил на письмо фаната, заявив, что не обращает внимания на общественное осуждение.

Всё нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже. «Зенит» – чемпион. Кокорин.

В январе Кокорин признался, что его мучают боли в колене.