Кокорин назвал народ «стадом баранов»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 49’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Кокорин назвал народ «стадом баранов»

21 января 2019, 17:33

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в данный момент в СИЗО «Бутырка», ответил на письмо фаната, заявив, что не обращает внимания на общественное осуждение.

Всё нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого.

Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже.

«Зенит» – чемпион. Кокорин.

В январе Кокорин признался, что его мучают боли в колене.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил grazie100
   141 / 808
27 января в 23:27
А если он прав?И здесь нам встречаются иногда такие добрые люди с такими особенностями характера и ума.
Их здесь 90%, поэтому такая реакция. Кто же, кроме барана будет так раздражаться на то, что его назвали бараном.
pomor45
pomor45 ответил морозз
   141 / 808
27 января в 23:22
Где ты прочитал что я обиделся на мажора? Вернее это ты обиделся на то, что я назвал его мажором! Баранами этот мажор обозвал всех, в том числе и тебя...но твоё упрямство свойственно этим животным!
Трудно до тебя доходит. Я его мажором не считаю, потому что я не баран и мне до лампочки, что баранов так задевает, когда их называют прямым текстом. Они этого заслуживают.
Munutd
Munutd
   542 / 808
23 января в 09:19
Человек не исправится пока не начнет искать причины в себе... Он до исх пор еще видимо не понял что он сам баррран!
морозз
морозз ответил pomor45
   75 / 808
23 января в 05:00
Яркий представитель стада баранов - это самый заметный баран. Бараны помельче, вроде тебя, считают его мажором. Обидеться на его высказывание могут только бараны.
Где ты прочитал что я обиделся на мажора? Вернее это ты обиделся на то, что я назвал его мажором! Баранами этот мажор обозвал всех, в том числе и тебя...но твоё упрямство свойственно этим животным!
112910415
112910415
   41 / 808
22 января в 20:41
а не надо было так ...
pomor45
pomor45 ответил морозз
   141 / 808
22 января в 20:13
Вообще-то дружище... бомжи это элита социальной лестницы, в которой они находятся у первой снизу ступени!
Заумно, но это лестница элиты, у которой тоже есть ступени. У баранов своя лестница - несколькими этажами ниже.
pomor45
pomor45 ответил морозз
   141 / 808
22 января в 20:10
Сам то понял что написал? Какой он яркий представитель народа? Зажравшийся мажор, бьющий людей стульями по голове! А обижаться это удел бомжей, офигевших от огромного газового бабла!
Яркий представитель стада баранов - это самый заметный баран. Бараны помельче, вроде тебя, считают его мажором. Обидеться на его высказывание могут только бараны.
n272nm
n272nm
   513 / 808
22 января в 19:41
Все правильно Кокорин сказал
d_fincher
d_fincher
   110 / 808
22 января в 15:55
Это Кокорин, это Зенит. Ничего, скоро гендиректор Газпрома, Дюков, займет пост президента РФС и выручит кумира бело-голубых.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   58 / 808
22 января в 11:28
Каждые люди думает о своей шкуре ))
OLS
OLS
   746 / 808
22 января в 10:26
Источник самый проверенный, желтее жёлтого
Давайте ещё
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
22 января в 07:31
Забомбило именно у стада какраз ))
амурец
амурец
   164 / 808
22 января в 02:44
стыдно прежде всего за такого козла как Кокорин
grazie100
grazie100
   192 / 808
22 января в 00:54
А если он прав?И здесь нам встречаются иногда такие добрые люди с такими особенностями характера и ума.
grazie100
grazie100 ответил Константин Белых
   192 / 808
22 января в 00:50
К чему же тут свой жизненный опыт обнажать?
grazie100
grazie100
   192 / 808
22 января в 00:40
Многим ясно, что это письмо фанату сочинено перед 8 февраля, когда надо выпускать из под стражи . А было ещё раньше и письмо от ,, друзей " Кокорина , которые де обещали разобраться с судьёй .Причём (сочинено понятно теми же авторами) в самый разгар всей истории , когда здесь звучали требования чуть ли не расстрелять или повесить хулиганов .Хорошо подливая в огонь свой керосин стараются ребятки , вот такая нежная забота пупсиков и их единомышленников о футболистах...
Я обиделся
Я обиделся ответил susanin ultrazenith
   280 / 808
22 января в 00:25
Да какая жертва???
подставленная.
Gahi
Gahi
   430 / 808
21 января в 23:31
Иногда лучше молчать чем говорить, а тем более писать находясь в таком положении.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил tims
   277 / 808
21 января в 22:57
Быдло-овца заблеяла... Скажите кто-нибудь этому приdурkу Кокорину (да и второму тоже - Мамаеву), что футбол для них закончился. Для обоих счастьем будет получить исправительные работы. Если на футбольном поле, то в качестве уборщиков. "Условно" - теоретически тоже может быть, суды наши не предсказуемы. Зато предсказуемы, за народные деньги, "газпромы"... Если раньше был элемент сочувствия к этой сладкой парочке, то теперь, после хамского, борзого поведения на судах и откровений, продемонстрировавших вопиющее пренебрежение к людям, - я за реальную зону минимум года на 2. Там у Кокорина будет возможность подлечить своё колено. Ну а Паше - добавить наколок на бренном теле. Сзади, например...
согласен пару чертиков с углем ему не помешают.
Zoigen47
Zoigen47
   784 / 808
21 января в 22:48
Оказывается этот 14ок ещё живой.
Заполярный
Заполярный
   39 / 808
21 января в 22:42
ВСЕ ЛЮДИ БАРАНЫ - СКАЗАЛ КОКОША ГЛЯДЯ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛЬНОЙ КОМНАТЕ.
ЮЗИК
ЮЗИК
   174 / 808
21 января в 22:37
Наконец то он ясно выразился, а то все вокруг да около
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   55 / 808
21 января в 22:28
Бараны на воле,козёл в кутузке.
А говорят,что мол хватит,он всё осознал и понял.
Ничего он не понял.
Лечить таких надо по полной.
clop
clop
   162 / 808
21 января в 21:52
Интересно бы еще почитать, каким образом данное письмецо попало на обозрение широкой публики. А то из этой заметки следует только то, что якобы Кокорин ответил на письмо якобы фаната.
Александр Кокорин - молодой человек не самого выдающегося ума. Но даже при всем при этом я не думаю, что в приведенном тексте содержится его публичное обращение к народу :))
Fleischjager
Fleischjager
   377 / 808
21 января в 21:39
кто за едросов , которые тебе посадку устроили ,быдло одурманенное однозначно, бараны на закланье , Санек ты прав, мы с тобой, держись
морозз
морозз ответил pomor45
   75 / 808
21 января в 21:21
Ты хочешь сказать, что бомжи - это элита?
Вообще-то дружище... бомжи это элита социальной лестницы, в которой они находятся у первой снизу ступени!
морозз
морозз ответил pomor45
   75 / 808
21 января в 21:19
Ты не подумал о том, что он, как яркий представитель этого народа, знает о чём говорит и обидеться на него могут только бараны.
Сам то понял что написал? Какой он яркий представитель народа? Зажравшийся мажор, бьющий людей стульями по голове! А обижаться это удел бомжей, офигевших от огромного газового бабла!
Константин Белых
Константин Белых
   104 / 808
21 января в 21:18
Его бы козла в общую камеру чтоб спать по очереди и жрать сечку вместо деликатесов. И потом на зону на 2 года. В Нижний Тагил. Там Сашок слезами умоешься и посидишь с баранами которых так презираешь. А эти бараны еще и шоркнуть могут.. Так что осторожней с метлой Сашок..
КАМЮ
КАМЮ
   521 / 808
21 января в 21:12
Он себя теперь безвинно пострадавшим выставляет?
Мне никто и ничего не сказал - я сам ролики смотрел.
Только здесь не получится свалить на мифических поклонников, как в Монако. Или на неосторожный разворот через двойную сплошную.
Сиди Саша...
serh62
serh62 ответил pomor45
   173 / 808
21 января в 21:05
Обидеться может только баран.
от него и слышу...
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