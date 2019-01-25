Азар и Давид Луис прокомментировали выход «Челси» в финал Кубка Лиги

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Лиги (0:1, 2:1, 4:2 - пенальти).
Прекрасное чувство. Думаю, команда отлично сыграла сегодня. Особенно в первом тайме, где мы могли забить три или четыре гола. Во втором тайме мы также контролировали ход матча. У «Тоттенхэма» был один шанс, и они им воспользовались. Но вы видели нашу реакцию и дух команды.
В финале лондонский клуб встретится с «Манчестер Сити», и хавбек «Челси» Эден Азар выразил мнение, что шансы равны.
Играть против «Сити» всегда тяжело. На данный момент они и «Ливерпуль» – лучшие команды чемпионата.
Они завоевали много трофеев, но в нашей команде тоже много замечательных игроков, так что шансы 50 на 50.
Были все у вас в 1 матче и что? Лишь 1 забитый гол из спорного офсайда/пенальти и всё. В остальном, по ударам по воротам, в створ, со штрафных, угловые, владение мячом был лучше Челси. Единственное в чём Тоттенхэм превзошёл в той игре Челси так это в совершённых фолах и ЖК.
Были все у вас в 1 матче и что? Лишь 1 забитый гол из спорного офсайда/пенальти и всё. В остальном, по ударам по воротам, в створ, со штрафных, угловые, владение мячом был лучше Челси. Единственное в чём Тоттенхэм превзошёл в той игре Челси так это в совершённых фолах и ЖК.
шансы не 50/50 , а скорее 70 в пользу периферии.
шансы не 50/50 , а скорее 70 в пользу периферии.