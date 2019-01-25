Азар и Давид Луис прокомментировали выход «Челси» в финал Кубка Лиги

25 января 2019, 06:41

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Лиги (0:1, 2:1, 4:2 - пенальти).

Прекрасное чувство. Думаю, команда отлично сыграла сегодня. Особенно в первом тайме, где мы могли забить три или четыре гола. Во втором тайме мы также контролировали ход матча. У «Тоттенхэма» был один шанс, и они им воспользовались. Но вы видели нашу реакцию и дух команды.

В финале лондонский клуб встретится с «Манчестер Сити», и хавбек «Челси» Эден Азар выразил мнение, что шансы равны.