Сарри: «Эмерсон совершенствуется и очень важен для команды»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Лиги поделился мнением о защитнике своей команды Эмерсоне, отыгравшем весь матч.

Эмерсон останется в клубе. Он совершенствуется и очень важен для команды. В некоторых случаях мне сложно ставить его в состав, поскольку у нас не самая мощная с точки зрения физики команда. При игре с тремя невысокими игроками одновременно у нас могут возникать проблемы на стандартах. Других причин нет. Я доволен им. Он игрок очень высокого уровня, который продолжает расти.