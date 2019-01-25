Сарри: «Я не нападал на своих игроков, лишь указал на наличие проблем»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги (2:1, 4:2 - пенальти) и выход своей команды в финал турнира, где «синие» сыграют с «Манчестер Сити».

Думаю, сегодня мы достойно отреагировали на проигрыш в матче с «Арсеналом». Я не нападал на своих игроков и лишь указал на то, что у нас есть проблемы. Я доволен нашей реакцией на поражение, но продолжаю настаивать на том, что нам необходимо сохранять такой уровень на постоянной основе. Сегодня мы провели отличный матч.

Нам предстоит тяжёлый финал, но сегодня мы показали очень хорошую игру. Если бы нам не удалось победить по пенальти, я всё равно был бы доволен нашим выступлением. В последних трёх-четырёх матчах мы сталкивались с определёнными проблемами, которые в первую очередь были связаны с мотивацией. Наши игроки перестали получать удовольствие от игры. Сегодняшняя игра и результат помогут нам вернуть должный настрой, что крайне важно.

Противостояние с «Тоттенхэмом» нужно рассматривать в контексте 180 минут. По итогам двух матчей мы оказались сильнее по праву. Сегодня мы заслужили победу без серии пенальти.