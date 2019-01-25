Почеттино: «В этом сезоне мы боремся не только с соперниками, но и судьбой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал вылет от «Челси» в полуфинале Кубка Лиги. «Шпоры» выиграли первый матч на «Уэмбли» (1:0), но уступили в гостях (1:2, 2:4 - пенальти).

Мы пришли сюда, чтобы попытаться победить и постараться выйти в финал. Поздравляю «Челси». Думаю, они это заслужили.

Мы приложили невероятные усилия. В этом сезоне нам приходится бороться не только с соперниками, но и со всем, что происходит. Это не оправдание. Всё это только сделает нас сильнее. Мы всё ещё продолжаем борьбу в трёх других турнирах. Мы дошли до полуфинала и проиграли «Челси» – одной из лучших команд Европы.

Я могу только гордиться нашим выступлением и тем, как мы боролись. Попадая в подобную ситуацию, вы должны бороться, что мы и делали в обоих матчах.

В Кубке Испании и других подобных европейских турнирах если ты забиваешь гол на выезде и итоговый счёт 2:2, то ты проходишь дальше. Но в Англии изменили правила, и вот, мы вылетели по пенальти.

Но я горжусь командой, и я сказал об этом игрокам. У нас невероятный состав. Я могу только поздравить команду с тем, как они играли.