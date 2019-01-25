Рамос: «Пенальти в стиле Паненки – способ выразить мою индивидуальность»

Капитан «Реала» Серхио Рамос дал комментарий после победы над «Жироной» (4:2) в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании. Защитник «сливочных» отличился дублем. Один из голов Рамос забил с пенальти, исполнив паненку.

Когда я пробиваю пенальти в такой манере, то таким образом выражаю свою индивидуальность и наслаждаюсь моментом. Прямо сейчас я переживаю очень приятный момент. Я буду пробивать пенальти ещё, но не могу исполнять их подобным образом постоянно. Придётся забивать в угол.

Бензема – отличный футболист. Он очень важен для нас, независимо от того, забивает он или нет. Он играет ключевую роль в нашем прессинге и при оборонительной игре. Он менее эффективен, чем другие форварды, но так же важен для нас для достижения побед. Мы знаем, что, когда мы будем нуждаться в нём больше всего, Бензема будет готов.

Интрига более чем сохраняется. Хотя нам бы хотелось, чтобы сегодня мы сыграли всухую. Это хороший результат, но лёгких матчей не бывает. Мы должны помнить о том, что «Жирона» выбила «Атлетико», забив им три мяча. Сегодня мы сделали важный шаг, но должны завершить начатое в ответной встрече.