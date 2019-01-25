Азар: «Мне всё равно, что говорит Сарри»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 75’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 68’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 32’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
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11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Азар: «Мне всё равно, что говорит Сарри»

25 января 2019, 03:37
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Челси» Эден Азар после победы над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Лиги ответил на вопрос о том, повлияла ли на него критика главного тренера «синих» Маурицио Сарри. После поражения от «Арсенала» в 23-м туре АПЛ (0:2) Сарри подверг критике игру своих подопечных, а позже заявил, что Азару не хватает лидерских качеств.

Повлияли ли на меня наблюдения Сарри? Нет, если честно, мне всё равно (улыбается).

Не важно, что говорит тренер. Я просто хочу делать всё возможное для этой команды, и я счастлив.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   470 / 808
25 января в 15:02
Как это не важно что говорит тренер? Перевод плохой или совсем нет дисциплины в команде?
Каa
Каa
25 января в 14:09
Контекст высказывания Азара несколько иной, чем пытаются накрутить журналисты, и пока совсем рано делать выводы о конфликте команды с тренером. Здесь, скорее, стоит отметить лишь то, что у Азара мотивация ограничивается лишь реальными трофеями (старается лишь в кубках, а на чемпионат откровенно плевать), и тренер ему уже совсем не указ, о чем, собственно, я раньше и писал. Это логично и предсказуемо, и клубу уже сейчас стоило б немедленно прекратить делать ставку на того, кто одной ногой (и всеми мыслями) явно уже в другой команде.
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   25 / 808
25 января в 13:42
МС(15), Шахтёр(полуживой)- 12, наполи (6),Фейеноорд(3). в ЛЕ сразу же вылетели от Лейпцига. хорошо что хоть не от Карабаха.
а ну бывает
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
   219 / 808
25 января в 13:13
ты про какую группу поконкретнее
МС(15), Шахтёр(полуживой)- 12, наполи (6),Фейеноорд(3). в ЛЕ сразу же вылетели от Лейпцига. хорошо что хоть не от Карабаха.
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   25 / 808
25 января в 13:07
а чё там смотреть,я не любитель Сериалов, вижу результаты, что при Сарри вылетели из групповухи в ЛЧ, причём группа была проходной и сразу же вылетели из ЛЕ. Может футбол был чересчур мудрённый, но всё Гениально - ПРОСТО!При Сарри не смотрел за Наполи, при Вальтере они мне больше нравились.
ты про какую группу поконкретнее
Слайш
Слайш
   98 / 808
25 января в 12:57
кажись к нам собрался, раз говорит такое )) Ну что ж, милости просим.. Азара давно ждут в Мадриде..
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
   219 / 808
25 января в 12:53
Ливерпульльщик наполи создал маццари хахаха))) эвсперт а теперь посмотри в какой футбол играл наполи с маццари и в какой с саррии
а чё там смотреть,я не любитель Сериалов, вижу результаты, что при Сарри вылетели из групповухи в ЛЧ, причём группа была проходной и сразу же вылетели из ЛЕ. Может футбол был чересчур мудрённый, но всё Гениально - ПРОСТО!При Сарри не смотрел за Наполи, при Вальтере они мне больше нравились.
Pervomaez
Pervomaez
   776 / 808
25 января в 12:35
Правильно он ему сказал, а вообще он средний игрок
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   25 / 808
25 января в 12:18
Конте например создал Юбку и пришёл в Челси и команда воспряла духом и стала Чемпионом,хотя тоже конфликты были в частности с Костой. А чего достиг Сарри? Наполи создавал не он,а Маццарри, с приходом Сарри клуб на евроарене вообще ослаб, вылет в ЛЕ и оттуда и скудетто взяла Юбка. При Вальтере Наполи стала конкурентоспособным продуктом в чемпионате и в Европе играла нормально. Начало чемпионата мне понравился Челси,скажем так играли круто.НО видать так играть весь чемпионат смогут только роботы.Ну и конечно отсутствие форварда даёт знать о себе,если летом не подпишут,то следующий сезон пойдёт на смарку, ЛЧ отнимет прилично сил. Пора критиковать самого тренера,если команда не может играть,как он хочет, значит необходимо прийти к общему знаменателю. Если честно,то вот его внешность,мне напоминает человека сбежавшего с психушки.Что у него на уме.знает лишь его психиатр.
Ливерпульльщик наполи создал маццари хахаха))) эвсперт а теперь посмотри в какой футбол играл наполи с маццари и в какой с саррии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   219 / 808
25 января в 10:36
Конте например создал Юбку и пришёл в Челси и команда воспряла духом и стала Чемпионом,хотя тоже конфликты были в частности с Костой. А чего достиг Сарри? Наполи создавал не он,а Маццарри, с приходом Сарри клуб на евроарене вообще ослаб, вылет в ЛЕ и оттуда и скудетто взяла Юбка. При Вальтере Наполи стала конкурентоспособным продуктом в чемпионате и в Европе играла нормально.
Начало чемпионата мне понравился Челси,скажем так играли круто.НО видать так играть весь чемпионат смогут только роботы.Ну и конечно отсутствие форварда даёт знать о себе,если летом не подпишут,то следующий сезон пойдёт на смарку, ЛЧ отнимет прилично сил.
Пора критиковать самого тренера,если команда не может играть,как он хочет, значит необходимо прийти к общему знаменателю. Если честно,то вот его внешность,мне напоминает человека сбежавшего с психушки.Что у него на уме.знает лишь его психиатр.
Imrebellion
Imrebellion
   391 / 808
25 января в 10:27
Да, там все в Англии, и не только, раскритиковали выходки Сарри. Вешал всю вину на команду, говорил после каждого интервью, что не понимает как это происходит, про не чемпионский менталитет команды твердит многократно. Такое обращение через прессу - глупость. Даже приводят в пример, как другие успешные тренеры, в частности Клопп, круто поддерживает своих в любом раскладе событий.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 808
25 января в 10:26
МЮ займет место Челси
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   219 / 808
25 января в 10:23
если Хазар уйдёт, то Сарри можно тоже паковать чемоданы,с Жиру да и с Иугаином попасть в бигфо будет проблематично.пока что Челси успешен,если у Эдена пойдёт игра. Жирный даже мяч принять толком не может,нормально отдать пас не в состоянии и ещё порит кучу моментов. Педро тоже сдулся,ещё если Луис уйдёт - ЛЕ это будет программа максимум,а если и Абрашка захочет слинять.то вообще можно перекрашиваться в другой цвет.
VIPded
VIPded
   84 / 808
25 января в 10:22
Видать, совсем уже сливочным себя мнит...)))
FERIS
FERIS
   83 / 808
25 января в 09:50
Если не слушать что говорит тренер то зачем он вообще нужен?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   394 / 808
25 января в 09:47
Чуешь запах расставания Азара с Челси ?))
Медив
Медив
   79 / 808
25 января в 08:05
Азар не любит критику, чего уж... Да и Сарри не сильно приятные вещи говорил
Caniggia
Caniggia
   35 / 808
25 января в 07:20
Ну раз пошёл такой базар и наезд на тренера, то по любому собирается сдриснуть.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
25 января в 07:13
Тренер всегда прав!!!..........наверное.....
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
25 января в 07:01
уйдет скоро полюбому
cska plus
cska plus
   13 / 808
25 января в 06:15
Сарри мстит Эдену, всё равно он лучший.
ДСА
ДСА
   171 / 808
25 января в 05:58
Уже собирает чемоданы.
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