Азар: «Мне всё равно, что говорит Сарри»

Полузащитник «Челси» Эден Азар после победы над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Лиги ответил на вопрос о том, повлияла ли на него критика главного тренера «синих» Маурицио Сарри. После поражения от «Арсенала» в 23-м туре АПЛ (0:2) Сарри подверг критике игру своих подопечных, а позже заявил, что Азару не хватает лидерских качеств.

Повлияли ли на меня наблюдения Сарри? Нет, если честно, мне всё равно (улыбается).

Не важно, что говорит тренер. Я просто хочу делать всё возможное для этой команды, и я счастлив.