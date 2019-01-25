Азар: «Мне всё равно, что говорит Сарри»

Полузащитник «Челси» Эден Азар после победы над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Лиги ответил на вопрос о том, повлияла ли на него критика главного тренера «синих» Маурицио Сарри. После поражения от «Арсенала» в 23-м туре АПЛ (0:2) Сарри подверг критике игру своих подопечных, а позже заявил, что Азару не хватает лидерских качеств.
Повлияли ли на меня наблюдения Сарри? Нет, если честно, мне всё равно (улыбается).
Не важно, что говорит тренер. Я просто хочу делать всё возможное для этой команды, и я счастлив.
Начало чемпионата мне понравился Челси,скажем так играли круто.НО видать так играть весь чемпионат смогут только роботы.Ну и конечно отсутствие форварда даёт знать о себе,если летом не подпишут,то следующий сезон пойдёт на смарку, ЛЧ отнимет прилично сил.
Пора критиковать самого тренера,если команда не может играть,как он хочет, значит необходимо прийти к общему знаменателю. Если честно,то вот его внешность,мне напоминает человека сбежавшего с психушки.Что у него на уме.знает лишь его психиатр.
Начало чемпионата мне понравился Челси,скажем так играли круто.НО видать так играть весь чемпионат смогут только роботы.Ну и конечно отсутствие форварда даёт знать о себе,если летом не подпишут,то следующий сезон пойдёт на смарку, ЛЧ отнимет прилично сил.
Пора критиковать самого тренера,если команда не может играть,как он хочет, значит необходимо прийти к общему знаменателю. Если честно,то вот его внешность,мне напоминает человека сбежавшего с психушки.Что у него на уме.знает лишь его психиатр.