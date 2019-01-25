Солари: «Винисиус хорошо и очень быстро прогрессирует»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвёл итоги первого матча 1/4 финала Кубка Испании против «Жироны» (4:2), отдельно отметив выступление молодого форварда своей команды Винисиуса Жуниора.

Если не концентрироваться, у вас могут появиться проблемы. В этом противостоянии ещё ничего не решено.

Мы с каждым матчем привносим что-то новое в наш стиль игры. Для этого у вас должно быть достаточно энергии. Это так же важно, как и индивидуальные качества игроков. Мы довольны нашим сегодняшним выступлением.

Винисиус хорошо и очень быстро прогрессирует. Он демонстрировал определённые таланты ещё до приезда в Мадрид, а теперь показывает их в первой команде «Реала». Конечно, ему ещё есть куда расти, но у него есть смелость. Надеюсь, он продолжит идти по этому пути. У него есть поддержка старших игроков. Ему важно учиться у Бэйла, Асенсио и Карима. Хоть его эволюция уже потрясает, мы должны о нём позаботиться.

Мы сделали всё, что могли, чтобы добиться лучшего задела перед ответной игрой. В первом тайме мы заслуживали большего, но соперинк забил быстрый гол, и это им помогло.