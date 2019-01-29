Сёмин: «Ситуация сложилась так, что Еременко в „Ростове“»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможность приобретения полузащитника Романа Еременко, который недавно сменил «Спартак» на «Ростов».

Боролся ли «Локомотив» за Еременко? Ну мы же не будем разбирать всех, кто был доступен? Еременко -очень хороший, квалифицированный игрок. Он пошел в «Ростов», потому что там у него родственные связи есть. Я Романа хорошо знаю, мы его брали в киевское «Динамо», и там он себя хорошо зарекомендовал. Но ситуация сложилась так, что Еременко в «Ростове».