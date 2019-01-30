«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу»

сегодня, 00:56

«Манчестер Сити» уступил на выезде «Ньюкаслу» в рамках 24-го тура АПЛ . «Горожане» продолжают отставать от лидирующего «Ливерпуля» на 4 очка. «Красные» имеют матч в запасе - сегодня они дома сыграют против «Лестера». «Ньюкасл» поднимается на 14 позицию, набрав 24 пункта.

Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк

«Ньюкасл Юнайтед» - «Манчестер Сити» 2:1 (0:1)

Голы: Рондон 66, Ритчи 80 (пенальти) - Кун Агуэро 1

«Ньюкасл Юнайтед»: Шер, Лассельс, Лежен, Йедлин, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Перес (Манкильо 90+1), Атсу (Кенеди 87), Рондон

Главный тренер: Бенитес Рафаэль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило (Гюндоган 83), Фернандиньо, Де Брюйне (Бернарду Силва 65), Сильва, Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус 73), Кун Агуэро

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Де Брюйне 18, Стерлинг 34, Перес 55, Шер 72, Ляпорт 90+2

Судья: Тирни Пол.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В прошлом туре «горожане» обыграли «Хаддерсфилд».