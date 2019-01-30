«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Кубок Лиги
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Хорватия. Первая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:0 Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
12:00 32’ Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 0:0 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
ГлавнаяНовости

«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу»

сегодня, 00:56
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» уступил на выезде «Ньюкаслу» в рамках 24-го тура АПЛ. «Горожане» продолжают отставать от лидирующего «Ливерпуля» на 4 очка. «Красные» имеют матч в запасе - сегодня они дома сыграют против «Лестера». «Ньюкасл» поднимается на 14 позицию, набрав 24 пункта.

Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк

«Ньюкасл Юнайтед» - «Манчестер Сити» 2:1 (0:1)
Голы: Рондон 66, Ритчи 80 (пенальти) - Кун Агуэро 1

«Ньюкасл Юнайтед»: Шер, Лассельс, Лежен, Йедлин, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Перес (Манкильо 90+1), Атсу (Кенеди 87), Рондон
Главный тренер: Бенитес Рафаэль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило (Гюндоган 83), Фернандиньо, Де Брюйне (Бернарду Силва 65), Сильва, Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус 73), Кун Агуэро
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Де Брюйне 18, Стерлинг 34, Перес 55, Шер 72, Ляпорт 90+2

Судья: Тирни Пол.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В прошлом туре «горожане» обыграли «Хаддерсфилд».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хет-трик Родриго вывел «Валенсию» в полуфинал Кубка Испании
Сегодня, 01:34 ВидеоКомментарии4
Гол Головина не спас «Монако» от вылета из Кубка Лиги
Сегодня, 01:24 ВидеоКомментарии64
«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в игре с «Бернли»
Сегодня, 00:53 ВидеоКомментарии79
«Арсенал» обыграл «Кардифф»
Сегодня, 00:39 ВидеоКомментарии19
«Милан» выбил «Наполи» из Кубка Италии, дублем отметился Пёнтек
Сегодня, 00:39 ВидеоКомментарии33
«Спартак» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Вчера, 21:51 Комментарии276
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Novograd
Novograd
   477 / 787
сегодня в 12:31
пеп? дноооо на
boom4321
boom4321 ответил DXTK
   751 / 787
сегодня в 12:11
МС Дно вонючее им Даже Гвардиола не поможет стать великими.
жизнь - боль, мы же пробегаемся по твоим вонючим комментам и сделай пож. одолжение не смотри матчи с МС, а то твои слюни уже с монитора стекают. Какой смысл от твоего постоянного 41а в сторону МС.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   168 / 787
сегодня в 12:05
Нежданчик
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил DXTK
   132 / 787
сегодня в 11:17
МС Дно вонючее им Даже Гвардиола не поможет стать великими.
я бы сказал что это Барселона сделала из Гвардиолы тренеришку, которому готовы платить большие деньги топ-клубы, а не наоборот )
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   221 / 787
сегодня в 11:11
поздравляю Ливерпуль с чемпионством спустя 29 лет.
allemz
allemz ответил DXTK
   24 / 787
сегодня в 10:53
МС Дно вонючее им Даже Гвардиола не поможет стать великими.
Ну так иди отмойся.
Sergey Z
Sergey Z
   106 / 787
сегодня в 10:36
Ньюкасл с победой!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   56 / 787
сегодня в 10:35
Днище!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 787
сегодня в 10:35
Многовато нежданчиков...
DXTK
DXTK
   325 / 787
сегодня в 10:30
МС Дно вонючее им Даже Гвардиола не поможет стать великими.
Байкал-38.
Байкал-38.
   16 / 787
сегодня в 10:07
Надо же было так лажанутся.....
Ruslik1982
Ruslik1982
   132 / 787
сегодня в 09:14
Гвардиола физрук, такой же как Зидан
Caniggia
Caniggia
   34 / 787
сегодня в 08:44
Похоже интрига в АПЛ умерла.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   780 / 787
сегодня в 08:32
отличный результат для Ливерпуля!
cannongun
cannongun
   104 / 787
сегодня в 08:22
конкретно обос69лась цистерна. так можно и титул упустить Ливерпульлю, теперь будут меньше кукарекать
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   65 / 787
сегодня в 07:51
Отлично мешок обыграли.
LOpp
LOpp
   3 / 787
сегодня в 07:48
Воспитанник Зенита практически лишил шансов МанСити на чемпионство.
112910415
112910415
   38 / 787
сегодня в 06:43
рассыпался Хосеп неожиданно
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 787
сегодня в 06:22
А как всё красиво начиналось!)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   184 / 787
сегодня в 05:31
Сороки порадовали
CАRLOS
CАRLOS
   313 / 787
сегодня в 05:27
Ньюкасл останется в АПЛ без сомнений.
КЭТиК
КЭТиК
   110 / 787
сегодня в 05:23
А начинался матч замечательно для Сити.
serset
serset
сегодня в 05:19
Ай да Бенитес!
dok66
dok66
   234 / 787
сегодня в 05:04
Гол на 1" расслабил
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   278 / 787
сегодня в 04:57
Смотрел только первый тайм, Сити вел 1-0 и имел еще кучу моментов,чтобы забить второй, не думал, что во втором тайме они отдадут почти выигранную по первому тайму игру. Но это АПЛ, и такое часто случается.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   49 / 787
сегодня в 03:17
Удивили сороки
mangoх12
mangoх12
   9 / 787
сегодня в 03:03
Приемлимый результат жаль красноперые отскочили
Mr_Tim
Mr_Tim
   255 / 787
сегодня в 02:42
Сити сами упрачивают Лидерство Ливерпуля)
cevin cigan
cevin cigan ответил cska plus
   105 / 787
сегодня в 02:41
Русский, владея русским языком не нахожу слов.
Да братан,меня тоже БК Фон сегодня поимел.................(и Сити и Ман Юнайтед...)
cska plus
cska plus
   13 / 787
сегодня в 02:29
Русский, владея русским языком не нахожу слов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100