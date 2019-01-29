«Спартак» стал победителем Кубка «Матч Премьер»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 4:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БохумБохум 2:1 Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 14’ Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 0:0 Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 14’ Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 0:0 Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 14’ Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 0:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Катар 4:0  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 5:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 2:2 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
13:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:4 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 3:1 Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк 0:3 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:3 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 0:0 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2:5 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 0:2 Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 3:3 Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 3:2 Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 1:3 Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 43’ Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 2:1 Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
22:00 42’ Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 0:1 Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 87’ Логотип футбольный клуб МетцМетц 3:0 Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
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«Спартак» стал победителем Кубка «Матч Премьер»

сегодня, 21:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Спартак» разгромил «Локомотив» в рамках Кубка «Матч Премьер». Эта победа позволила «красно-белым» занять первое место в турнире.

«Спартак» - «Локомотив» 4:0 (2:0)
Голы: Айртон 2, Ломовицкий 31, Зе Луиш 83, Зе Луиш 86

«Спартак»: Селихов, Айртон (Маслов 74), Джикия, Кутепов, Рассказов (Педро Роша 46), Глушаков (Умяров 65), Зобнин (Мельгарехо 46 (Миронов Леонид 85) ), Ташаев (Мелкадзе 46), Ханни (Глушенков 64), Ломовицкий (Гулиев 46), Зе Луиш.
Главный тренер: Кононов Олег.

«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), Лысов, Чорлука (Хеведес 46), Кверквелия, Игнатьев (Рыбус 46), Крыховяк (Денисов 46), Баринов (Тарасов 69), Миранчук Антон (Тугарев 46), Миранчук Алексей (Миронов Алексей 80), Фарфан (Жемалетдинов 60), Смолов (Эдер 46).
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Ханни 7, Миранчук 17, Джикия 61

Судья: Мешков Виталий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что и «Ростов», и «Зенит» в предыдущих матчах проиграли «Локомотиву» и «Спартаку».

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Кубок Матч Премьер 2019  Протоколы
Источник: Soccer.RuРедакция: Иван Петров
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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   542 / 782
сегодня в 22:44
Поздравляю Спартак с очередным кубком соли))))))Вот уж гордость!
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   18 / 782
сегодня в 22:43
Скажите, а головину сколько лет? 50 или 60?
drug01
drug01
   82 / 782
сегодня в 22:43
Сегодня Спартак был сильней.... А завтра,????
Спартачок-70
Спартачок-70
   429 / 782
сегодня в 22:43
коней с бомжами пучит как будто мы ЛЧ выиграли)))
PITER_1
PITER_1
   168 / 782
сегодня в 22:42
с победой хряки))) вы бились как гладиаторы особенно в финале))) разгромили всех))) теперь есть чем гордиться))) поставьте супер трофей рядом с предыдущим супер кубком соли)))
ПОМНИТЕ И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ КТО ВЫ НА АРЕНАХ ЕВРОПЫ, ТАМ ВАС ТАК РАЗМАЗЫВАЮТ, КАК ВЫ ПОРВАЛИ ВСЕХ НА СБОРАХ))))
viv
viv
   45 / 782
сегодня в 22:41
Ну хоть в товарняках СЕМИНУЛЕВЫЕ не опозорились ..бальзам на душу фудуну ..
ЧиП
ЧиП
   360 / 782
сегодня в 22:37
Где комментарии? "Спартаку подарили победу, потому что у Ловчева юбилей!"
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   129 / 782
сегодня в 22:37
Безтрофейникам из тарасовки за счастье хоть товарищеский кубок подержать в руках
Хороший Малый
Хороший Малый ответил Заполярный
   234 / 782
сегодня в 22:36
ИСТИННЫЙ БОМЖ
Ты клоун этого сайта.
Без обид.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez ответил Lucho Gonzalez
   174 / 782
сегодня в 22:35
Эту победу пупсики будут помнить следующие 10 лет, хвастаясь таким пристижнейшим трофеем!
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил 25процентный клоун
   18 / 782
сегодня в 22:35
Никогда. Если не считать левые удаления с Порту и Бенфикой.)))))
Хороший Малый
Хороший Малый ответил Заполярный
   234 / 782
сегодня в 22:33
КОНЯкюОМЖИ В БЕЗ СИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ ИЗ ЗО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЮТСЯ НАГАДИТЬ НА ВЕТКЕ СПАРТАКА. ТЯФКАЮТ КАК МОСЬКИ СПАРТАК ЛУЧШИЙ.
ты себя ведешь как школьник .
Константин Белых
Константин Белых ответил Крестовский баклан
   72 / 782
сегодня в 22:33
Аиртон в позиционной обороне днище
На это есть Джикия. А его задача помогать им с Кутепом и мяч тащить до Зе и Ханни. По крайней мере видна хорошая техника приема мяча и оч хорошая скорость-большего от него пока и не ждали.
Заполярный
Заполярный ответил Sebastian Eniston
   41 / 782
сегодня в 22:33
Такой кубок на прием цветмет не возьмут))))
ИСТИННЫЙ БОМЖ
CSKA2012
CSKA2012 ответил mikysss
   194 / 782
сегодня в 22:33
Лабоду он просто слушает , а если объективно , то конечно Спартак был лучшим на этот мини турнире . Лучше летом в России проводили , больше ажиотажа было бы.
vinyardrip
vinyardrip ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   265 / 782
сегодня в 22:32
Зелёный - цвет зависти. Как раз на нашем Соккере есть подобный завистливый Водяной, который понимает, что ни Байкал, ни цска, ни зенит никогда не сыграют в полуфинале ЕК.)))) Ну а голубой - без комментариев. Вначале в лазурной роли были Кержаков, Лунёв, в последнем туре ученик Дыркинфеева Айдаров.)))) В цветах Спартака этих цветов нет))).
Зелёный - цвет зависти. Как раз на нашем Соккере есть подобный завистливый Водяной, который понимает, что ни Байкал, ни цска, ни зенит никогда не сыграют в полуфинале ЕК.))))
Ну а голубой - без комментариев. Вначале в лазурной роли были Кержаков, Лунёв, в последнем туре ученик Дыркинфеева Айдаров.))))
В цветах Спартака этих цветов нет))).

И че тут не оскорбления? Посмотрим на адекватность
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Санкт-Ватутинки
   77 / 782
сегодня в 22:31
Воистину АИК!
От Рапида халё ))))
Заполярный
Заполярный
   41 / 782
сегодня в 22:31
КОНЯкюОМЖИ В БЕЗ СИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ ИЗ ЗО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЮТСЯ НАГАДИТЬ НА ВЕТКЕ СПАРТАКА. ТЯФКАЮТ КАК МОСЬКИ

СПАРТАК ЛУЧШИЙ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 782
сегодня в 22:28
Ну вот, уже трофей есть. Не всё одним соляным перебиваться...
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Константин Белых
   282 / 782
сегодня в 22:27
Айртон конешно хорош.. Комбарова на выход однозначно.. Ханни прибавляет от игры к игре -ну и спасибо что Лома не продали сдуру.Хрен с ним с кубком но как никак впервые за долгие годы вырисовывается боеспособный русский костяк по типу конского и это не может не радовать! А подтянется Жиго и Адриано- мало никому не покажется! С победой Красно-Белые!
Аиртон в позиционной обороне днище
KURUM
KURUM
   224 / 782
сегодня в 22:26
Кубок раз!!!.. Кубок ..
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   77 / 782
сегодня в 22:26
Потому что этот кубок добыт игрой резиновым мячом на траве, а не звоном монеток гинера и миллера!))))
Ты в каком веке живешь? резиновый мяч дети гоняют)))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   119 / 782
сегодня в 22:25
Мы передаём привет Баринову, певшему мерзости в адрес Спартака, Иуде Сычёву, прототипу головина, и трём фанатам, певшим "Я не устану повторять" на евроматче. Даже на матчах коней и бомжей такого позора не было. Это настоящее разжигание розни. Клуб РФПЛ сражается с иностранным, а другой клуб РФПЛ парафинят.)))) Стыдно.
Как это не было ? ) А когда Анжи в ЕК играл с Ливером и "шпорами ? )
Фига се,не далее как 5 лет назад всего то ) Пришли в Черкизон поддержать
бритосов при этом своими лозунгами поливали Анжи грязью, чем удивили
уж на что негативные брит.СМИ , что как можно своих же на матчах ЕК парафинить...
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   170 / 782
сегодня в 22:23
ну все понеслась
Константин Белых
Константин Белых
   72 / 782
сегодня в 22:22
Айртон конешно хорош.. Комбарова на выход однозначно.. Ханни прибавляет от игры к игре -ну и спасибо что Лома не продали сдуру.Хрен с ним с кубком но как никак впервые за долгие годы вырисовывается боеспособный русский костяк по типу конского и это не может не радовать! А подтянется Жиго и Адриано- мало никому не покажется! С победой Красно-Белые!
S010386A
S010386A ответил Заполярный
   554 / 782
сегодня в 22:21
СПАРТАК С ПОБЕДОЙ. НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО. ЖДЕМ В БЛИЖАЙШЕМ ВРЕМЕНИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
жди,жди... не уссысь от радости
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил Sebastian Eniston
   18 / 782
сегодня в 22:20
Потому что этот кубок добыт игрой резиновым мячом на траве, а не звоном монеток гинера и миллера!))))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   77 / 782
сегодня в 22:19
Такой кубок на прием цветмет не возьмут))))
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил авито
   18 / 782
сегодня в 22:18
И цска среди них нет.)))) Впрочем, никогда и не будет, потому что цска - не команда. Так, спичечный коробок с горшком уефа.))))
112910415
112910415
   37 / 782
сегодня в 22:17
Кононов на правильном пути.
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