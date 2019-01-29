«Спартак» стал победителем Кубка «Матч Премьер»

«Спартак» разгромил «Локомотив» в рамках Кубка «Матч Премьер». Эта победа позволила «красно-белым» занять первое место в турнире.
«Спартак» - «Локомотив» 4:0 (2:0)
Голы: Айртон 2, Ломовицкий 31, Зе Луиш 83, Зе Луиш 86
«Спартак»: Селихов, Айртон (Маслов 74), Джикия, Кутепов, Рассказов (Педро Роша 46), Глушаков (Умяров 65), Зобнин (Мельгарехо 46 (Миронов Леонид 85) ), Ташаев (Мелкадзе 46), Ханни (Глушенков 64), Ломовицкий (Гулиев 46), Зе Луиш.
Главный тренер: Кононов Олег.
«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), Лысов, Чорлука (Хеведес 46), Кверквелия, Игнатьев (Рыбус 46), Крыховяк (Денисов 46), Баринов (Тарасов 69), Миранчук Антон (Тугарев 46), Миранчук Алексей (Миронов Алексей 80), Фарфан (Жемалетдинов 60), Смолов (Эдер 46).
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Ханни 7, Миранчук 17, Джикия 61
Судья: Мешков Виталий.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что и «Ростов», и «Зенит» в предыдущих матчах проиграли «Локомотиву» и «Спартаку».
ПОМНИТЕ И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ КТО ВЫ НА АРЕНАХ ЕВРОПЫ, ТАМ ВАС ТАК РАЗМАЗЫВАЮТ, КАК ВЫ ПОРВАЛИ ВСЕХ НА СБОРАХ))))
ПОМНИТЕ И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ КТО ВЫ НА АРЕНАХ ЕВРОПЫ, ТАМ ВАС ТАК РАЗМАЗЫВАЮТ, КАК ВЫ ПОРВАЛИ ВСЕХ НА СБОРАХ))))
Без обид.
Без обид.
Ну а голубой - без комментариев. Вначале в лазурной роли были Кержаков, Лунёв, в последнем туре ученик Дыркинфеева Айдаров.))))
В цветах Спартака этих цветов нет))).
И че тут не оскорбления? Посмотрим на адекватность
Ну а голубой - без комментариев. Вначале в лазурной роли были Кержаков, Лунёв, в последнем туре ученик Дыркинфеева Айдаров.))))
В цветах Спартака этих цветов нет))).
И че тут не оскорбления? Посмотрим на адекватность
СПАРТАК ЛУЧШИЙ.
СПАРТАК ЛУЧШИЙ.
Фига се,не далее как 5 лет назад всего то ) Пришли в Черкизон поддержать
бритосов при этом своими лозунгами поливали Анжи грязью, чем удивили
уж на что негативные брит.СМИ , что как можно своих же на матчах ЕК парафинить...
Фига се,не далее как 5 лет назад всего то ) Пришли в Черкизон поддержать
бритосов при этом своими лозунгами поливали Анжи грязью, чем удивили
уж на что негативные брит.СМИ , что как можно своих же на матчах ЕК парафинить...