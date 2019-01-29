ЦСКА одержал победу над «Нордшелландом» в контрольном поединке

ЦСКА обыграл «Нордшелланд» в товарищеском матче на сборе в Испании.
ЦСКА - «Нордшелланд» 2:1 (2:0)
Голы: Чалов (пенальти) 20, Обляков 38 - Ольсен 61
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников (Бийол 46), Фернандес, Бекао, Ахметов, Влашич, Обляков (Кучаев 72), Бистрович, Эрнандес (Нисимура 80), Чалов.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
«Нордшелланд»: Ларсен, Йенссен (Хансен 80), Бартолец, Мумин, Расмуссен (Педерсен 46), Нельссон, Андерсен, Рюгор (Антман 69), Донье (Эмон 46), Дамсгор (Струнк 58), Ольсен 61.
Главный тренер: Каспер Юльманд.
🐷-они такие -🐖
🐷-они такие -🐖
Ну а гол пропущенный - "заслуга" Бийола, как стоячего его Ольсен обошел.
Работаем над ошибками и двигаемся дальше!!!
Ну а гол пропущенный - "заслуга" Бийола, как стоячего его Ольсен обошел.
Работаем над ошибками и двигаемся дальше!!!
конюшня харьковского
конюшня харьковского
Унитазный писарь так торопился, что две буквы не написал.))))
Унитазный писарь так торопился, что две буквы не написал.))))