«Краснодар» сыграл вничью с китайским клубом

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 4:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 1’  Хаддерсфилд 0:0  Эвертон - - -
22:45 1’  Фулхэм 0:0  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 Идет первый тайм, 1’  Арсенал 0:0  Кардифф - - -
22:45 1’  Вулверхэмптон 0:0  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 2’ Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 0:0 Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 1’ Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 0:0 Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 2’ Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 0:0 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 2’ Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 0:0 Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БохумБохум 2:1 Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 16’ Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 0:0 Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 16’ Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 0:0 Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 17’ Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 0:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Катар 4:0  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 5:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 2:2 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
13:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:4 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 3:1 Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк 0:3 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:3 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 0:0 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2:5 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 0:2 Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 3:3 Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 3:2 Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 1:3 Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 45’ Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 2:1 Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
22:00 44’ Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 0:1 Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 89’ Логотип футбольный клуб МетцМетц 3:0 Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
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«Краснодар» сыграл вничью с китайским клубом

сегодня, 21:22
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу ЖэньхэМатч завершен

«Краснодар» не смог одержать победу над «Гуйчжоу Жэньхэ» в контрольном поединке.

«Краснодар» - «Гуйчжоу Жэньхэ» 1:1 (0:1)
Голы: Диоп 18, Сулейманов 81

«Краснодар»: Крицюк, Петров (Марков 62), Мартынович (Бородин 62), Спайич (Фьолусон 62), Стоцкий (Рамирес 46), Каборе (Голубев 62), Олссон (Газинский 46), Перейра (Уткин 62), Классон (Сергеев 62) Вандерсон (Сулейманов 62), Игнатьев (Куэва 62).
Главный тренер: Мусаев Мурад.

22 января краснодарцы уступили «Базелю».

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Все комментарии
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   18 / 782
сегодня в 22:19
У какие мы грозные. С самим Женьке вничью сыграли.

Байер в штаны наложил.))))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   274 / 782
сегодня в 21:56
Ядумаю это хороший результат для Краснодара
Расул Манаев
Расул Манаев
   203 / 782
сегодня в 21:56
Сулейманов очень хорош, чутьё голевое есть и хорошо открывается
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 782
сегодня в 21:42
Трварка , не более .
allemz
allemz
   27 / 782
сегодня в 21:30
Гуйчжоуский Интер. Копия миланского.
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