«Краснодар» сыграл вничью с китайским клубом

«Краснодар» не смог одержать победу над «Гуйчжоу Жэньхэ» в контрольном поединке.
«Краснодар» - «Гуйчжоу Жэньхэ» 1:1 (0:1)
Голы: Диоп 18, Сулейманов 81
«Краснодар»: Крицюк, Петров (Марков 62), Мартынович (Бородин 62), Спайич (Фьолусон 62), Стоцкий (Рамирес 46), Каборе (Голубев 62), Олссон (Газинский 46), Перейра (Уткин 62), Классон (Сергеев 62) Вандерсон (Сулейманов 62), Игнатьев (Куэва 62).
Главный тренер: Мусаев Мурад.
22 января краснодарцы уступили «Базелю».
Байер в штаны наложил.))))
Байер в штаны наложил.))))