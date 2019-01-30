сегодня, 00:39

«Арсенал» обыграл «Кардифф» в рамках 24-го тура АПЛ . Благодаря этой победе «канониры» догоняют «Челси» в турнирной таблице. «Синие» находятся на 4 позиции и имеют в активе 47 очков. «Кардифф» продолжает борьбу за выживание - 18 место и 19 пунктов в активе у этого клуба.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Кардифф» 2:1 (0:0)

Голы: Обамеянг 65 (пенальти), Ляказетт 83 - Мендес-Лэнг 90+2

«Арсенал»: Лено, Колашинац, Начо Монреаль, Мустафи, Лихтштайнер (Дженкинсон 59), Гендузи, Эль-Нени (Ивоби 46), Лукас Торрейра, Озил (Рэмзи 76), Обамеянг, Ляказетт.

Главный тренер: Эмери Унаи.

«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Бамба, Экюэль-Манга, Пелтиер, Гуннарссон, Рид (Мендес-Лэнг 69), Роллс, Артер (Харрис 82), Патерсон, Ниасс (Зохоре 73).

Главный тренер: Уорнок Нил.

Предупреждения: Начо Монреаль 28, Патерсон 35, Гендузи 45+1, Артер 62, Ляказетт 81, Роллс 89

Судья: Дин Майк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В прошлом туре лондонцы обыграли «Челси».