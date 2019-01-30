«Арсенал» обыграл «Кардифф» в рамках 24-го тура АПЛ. Благодаря этой победе «канониры» догоняют «Челси» в турнирной таблице. «Синие» находятся на 4 позиции и имеют в активе 47 очков. «Кардифф» продолжает борьбу за выживание - 18 место и 19 пунктов в активе у этого клуба.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Кардифф» 2:1 (0:0)
Голы: Обамеянг 65 (пенальти), Ляказетт 83 - Мендес-Лэнг 90+2
«Арсенал»: Лено, Колашинац, Начо Монреаль, Мустафи, Лихтштайнер (Дженкинсон 59), Гендузи, Эль-Нени (Ивоби 46), Лукас Торрейра, Озил (Рэмзи 76), Обамеянг, Ляказетт.
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Бамба, Экюэль-Манга, Пелтиер, Гуннарссон, Рид (Мендес-Лэнг 69), Роллс, Артер (Харрис 82), Патерсон, Ниасс (Зохоре 73).
Главный тренер: Уорнок Нил.
Предупреждения: Начо Монреаль 28, Патерсон 35, Гендузи 45+1, Артер 62, Ляказетт 81, Роллс 89
Судья: Дин Майк.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В прошлом туре лондонцы обыграли «Челси».
Санек красавчик)
Санек красавчик)