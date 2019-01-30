«Милан» выбил «Наполи» из Кубка Италии, дублем отметился Пёнтек

«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии. В четвертьфинале «россонери» одержали победу над «Наполи».
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Наполи» 2:0 (2:0)
Голы: Пёнтек 11, Пёнтек 27
«Милан»: Доннарумма, Абате, Мусаккьо, Романьоли, Диего Лаксальт, Бакайоко, Кессье, Лукас Пакета (Родригес 85), Борини (Чалханоглу 60), Кастильехо, Пёнтек (Кутроне 79)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Наполи»: Мерет, Максимович, Малькуи (Кальехон 85), Кулибали, Гулям, Аллан (Унас 46), Зелински, Руис, Диавара (Мертенс 58), Инсинье, Милик
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Малькуи 29, Милик 35, Кулибали 40
Напомним, что недавно команды встречались в рамках Серии А.
Продолжай в том же духе, Кшиштоф
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Поляк сразу начал отрабатывать заплаченные за него деньги.
Поляк сразу начал отрабатывать заплаченные за него деньги.