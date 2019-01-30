«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в игре с «Бернли»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 90’ Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:1 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон -:- Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 73’ Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в игре с «Бернли»

сегодня, 00:53
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» (45 очков) занимает шестое место в турнирной таблице, «Бернли» (23 очка) идет на 15-м месте.

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» 2:2 (0:0)
Голы: Погба 87 (пенальти), Линделеф 90+2 - Барнс 51, Вуд 81

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Перейра (Лингард 63), Матич, Погба, Мата, Лукаку (Санчес 67), Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Бернли»: Хитон, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил (Гудмундссон 78), Барнс, Вуд
Главный тренер: Дайч Шон.

Предупреждения: Барнс 60, Мата 72, Тэйлор 73

Судья: Мосс Джонатан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что недавно «Бернли» крупно уступил «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 784
сегодня в 01:26
!!!!
Grabovsky
Grabovsky
   495 / 784
сегодня в 01:25
Ливер Сити Мю Челси Тотен Арс..
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 784
сегодня в 01:24
Не все МЮ масленица!!!
Жаль, хорошо хоть не проиграли!
SoShy
SoShy
   469 / 784
сегодня в 01:18
с такой игрой совсем не страшен этот насыщенный топ-клубами февраль, наоборот жду с нетерпением настоящие испытания
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Steven Gerrard 008
   223 / 784
сегодня в 01:17
А при Мойесе Клоппа не было. Роджерс тренировал и обыграл муу на траффорде 0:3 )
Сорян ошибка по фрейду!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Ice van Reed
   266 / 784
сегодня в 01:14
А при Мойесе Клоппа не было. Роджерс тренировал и обыграл муу на траффорде 0:3 )
Заратустра
Заратустра ответил allemz
   123 / 784
сегодня в 01:14
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил anyway
       223 / 784
    сегодня в 01:13
    клопп с боруссией и чемпионат и кубки и суперкубки брал, а как перешел в ливерпуль так как отрезало)))
    Ну так Карма, один Ройс бедный там старожил!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Inside91
       266 / 784
    сегодня в 01:13
    И это фан Муу?!
    RMUKMU
    RMUKMU
       181 / 784
    сегодня в 01:13
    По эмоциям, настрою и желанию забить даже при 0:2 на 81-й это всё-таки 1.25 очка, а не 0.75. Плохо, что Рэшфорд ожидаемо выгорел и что Хитон как всегда бог, но сыграли хорошо.
    Перейре не унывать, Рэшу перезарядить батарейки.
    edgarius7
    edgarius7
    сегодня в 01:13
    Рэшфорд опять Уэлбека включил и не забил, выйдя один на один. Вроде, Оле его на несколько матчей избавил от привычки транжирить моменты, но ничто не вечно.
    Забей Рэш, была бы ещё одна спокойная победа, где-нибудь эдак 3:0, а так пришлось опять на валидоле матч заканчивать ради ничьи.
    Тага Дага
    Тага Дага
       346 / 784
    сегодня в 01:12
    Как можно было у себя потерять очки...вот и сказке конец
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов ответил Inside91
    сегодня в 01:11
    Нет с Псж играет
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
       266 / 784
    сегодня в 01:10
    Они уже у ПСЖ выиграли и финал ЛЧ вышли. Вуахаха
    Inside91
    Inside91 ответил fanliverpoolfan
       393 / 784
    сегодня в 01:09
    Теперь манки будут кричать манчестер снова розовый о да мы отскочили от Бёрнли
    Не , мы всё так же будет кричать , что портовые -безтрофейник
    anyway
    anyway ответил Ice van Reed
       132 / 784
    сегодня в 01:09
    за время Клоппа Мойес выиграл трофей, за ним ван Гаал выиграл трофей, за ним Мауриньо 3 трофея один которого в коллекции небыло, а клопп нат и продолжает всех заводить, и ставить игру! Жаль Что этот тренер много финалов проигрывал
    клопп с боруссией и чемпионат и кубки и суперкубки брал, а как перешел в ливерпуль так как отрезало)))
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Inside91
       68 / 784
    сегодня в 01:09
    Не парься, земляк)
    Inside91
    Inside91 ответил allemz
       393 / 784
    сегодня в 01:08
    Не побоюсь сказать, молодцы соседи. Сегодня сыграли лучше нас, отскочили хотя бы ничейку.
    ВОт вы подвели конечно , но всё-таки надеюсь все-таки обгоните портовых выскочек
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
       266 / 784
    сегодня в 01:08
    Вижу, пуканы горят у муушников)))
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Ice van Reed
       266 / 784
    сегодня в 01:07
    Чего?!
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       107 / 784
    сегодня в 01:06
    Теперь манки будут кричать манчестер снова розовый о да мы отскочили от Бёрнли
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват
       460 / 784
    сегодня в 01:06
    Да уж. Сами себе создали проблем по ходу встречи, но...
    В любом случае, МЮ не заслуживал поражения! Молодцы, что бились до конца!
    mangoх12
    mangoх12
       11 / 784
    сегодня в 01:06
    МЮ не может судья помжет ,вернулись времена САФа
    Mangur
    Mangur
       274 / 784
    сегодня в 01:05
    Эх чучелё,чучулэ как ты меня подвело.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Ice van Reed
       68 / 784
    сегодня в 01:05
    Так, это логично, мы как бэ хейтим ваш клуб) а вот то, что ваши начали появляться после победной серии - это факт.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил anyway
       223 / 784
    сегодня в 01:05
    Недоразумение уже седьмой год сидит без трофеев
    за время Клоппа Мойес выиграл трофей, за ним ван Гаал выиграл трофей, за ним Мауриньо 3 трофея один которого в коллекции небыло, а клопп нат и продолжает всех заводить, и ставить игру! Жаль Что этот тренер много финалов проигрывал
    allemz
    allemz
       25 / 784
    сегодня в 01:04
    Не побоюсь сказать, молодцы соседи. Сегодня сыграли лучше нас, отскочили хотя бы ничейку.
    Авербуx
    Авербуx
       598 / 784
    сегодня в 01:04
    ОТСКОКИЩЕ!
    Заратустра
    Заратустра ответил Steven Gerrard 008
       123 / 784
    сегодня в 01:03
    Забили на 2-й добавленной есличо
    Serge_1
    Serge_1
    сегодня в 01:03
    Судья спас МЮ,пенальти не было Лингард, всегда падает хоть с мячом или без мяча в любой части поля, на этот удачно упал прямо на 11-ой отметке .
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