«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в игре с «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» (45 очков) занимает шестое место в турнирной таблице, «Бернли» (23 очка) идет на 15-м месте.
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» 2:2 (0:0)
Голы: Погба 87 (пенальти), Линделеф 90+2 - Барнс 51, Вуд 81
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Перейра (Лингард 63), Матич, Погба, Мата, Лукаку (Санчес 67), Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Бернли»: Хитон, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил (Гудмундссон 78), Барнс, Вуд
Главный тренер: Дайч Шон.
Предупреждения: Барнс 60, Мата 72, Тэйлор 73
Судья: Мосс Джонатан.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно «Бернли» крупно уступил «Манчестер Сити» в Кубке Англии.
Жаль, хорошо хоть не проиграли!
Жаль, хорошо хоть не проиграли!
Перейре не унывать, Рэшу перезарядить батарейки.
Перейре не унывать, Рэшу перезарядить батарейки.
Забей Рэш, была бы ещё одна спокойная победа, где-нибудь эдак 3:0, а так пришлось опять на валидоле матч заканчивать ради ничьи.
Забей Рэш, была бы ещё одна спокойная победа, где-нибудь эдак 3:0, а так пришлось опять на валидоле матч заканчивать ради ничьи.
В любом случае, МЮ не заслуживал поражения! Молодцы, что бились до конца!
В любом случае, МЮ не заслуживал поражения! Молодцы, что бились до конца!