Барриос: «Переход в „Зенит“ - это важный шаг в моей карьере»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос подтвердил, что он перейдет в «Зенит».
Это важный шаг в моей карьере. Я хочу продолжать расти как в личном плане, так и футбольном. Переезд в Европу поможет мне в моем росте.
Думаю, я мог бы еще что-то дать «Боке». Надеюсь, что однажды вернусь. Я благодарен всем людям в клубе.
Ну конечно, важный! Для всех спортсменов, кто осознанно завершает карьеру - это очень важный шаг!
Ну конечно, важный! Для всех спортсменов, кто осознанно завершает карьеру - это очень важный шаг!
хотел шагнуть в клубный автобус, а попал...вон куда
хотел шагнуть в клубный автобус, а попал...вон куда