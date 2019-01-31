Барриос: «Переход в „Зенит“ - это важный шаг в моей карьере»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос подтвердил, что он перейдет в «Зенит».

Это важный шаг в моей карьере. Я хочу продолжать расти как в личном плане, так и футбольном. Переезд в Европу поможет мне в моем росте.

Думаю, я мог бы еще что-то дать «Боке». Надеюсь, что однажды вернусь. Я благодарен всем людям в клубе.