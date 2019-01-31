Деменко: «Азмун - самый оптимальный вариант для „Зенита“»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением об уходе из команды Леандро Паредеса, а также прокомментировал трансфер защитника Ярослава Ракицкого.
Семак в Катаре пробовал варианты без Паредеса: где-то опускал пониже Ригони, рассчитывал на Маркизио и Кузяева. Семак наигрывает новые связи. Посмотрим, возможны еще приобретения. Я думаю, Семак говорит руководству, какие позиции он хотел бы усилить. Идут разговоры, что может уехать в английский чемпионат Дзюба…
Леандро тяжело придется, хоть он уже и выступал за хорошие команды. С другой стороны, на Паредеса в Париже рассчитывают. У ПСЖ есть определённые проблемы в опорной зоне - не просто же так Тухель хотел видеть аргентинца в своей команде. Если Паредесу сразу станут доверять, и он стартует удачно, то вполне может закрепиться в основе ПСЖ.
Ракицкий? Он также топовый футболист, с огромным багажом опыта Лиги чемпионов, многократный чемпион Украины. Ракицкий знает русский язык, поэтому должен быстро адаптироваться в Петербурге.
Также Деменко поделился мнением о нападающем «Рубина» Сердаре Азмуне, который, по слухам, может присоединиться к петербургскому клубу.
Он быстрый, высокий и мощный форвард. Азмун - топовый нападающий для нашего чемпионата. Да, это самый оптимальный вариант для «Зенита» в случае ухода Дзюбы. Хотя даже в сочетании друг с другом они спокойно могут играть при схеме «3-5-2».
Не готова ещё Англия к приезду Дзюбы......
Не готова ещё Англия к приезду Дзюбы......