Деменко: «Азмун - самый оптимальный вариант для „Зенита“»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением об уходе из команды Леандро Паредеса, а также прокомментировал трансфер защитника Ярослава Ракицкого.

Семак в Катаре пробовал варианты без Паредеса: где-то опускал пониже Ригони, рассчитывал на Маркизио и Кузяева. Семак наигрывает новые связи. Посмотрим, возможны еще приобретения. Я думаю, Семак говорит руководству, какие позиции он хотел бы усилить. Идут разговоры, что может уехать в английский чемпионат Дзюба…

Леандро тяжело придется, хоть он уже и выступал за хорошие команды. С другой стороны, на Паредеса в Париже рассчитывают. У ПСЖ есть определённые проблемы в опорной зоне - не просто же так Тухель хотел видеть аргентинца в своей команде. Если Паредесу сразу станут доверять, и он стартует удачно, то вполне может закрепиться в основе ПСЖ .

Ракицкий? Он также топовый футболист, с огромным багажом опыта Лиги чемпионов, многократный чемпион Украины. Ракицкий знает русский язык, поэтому должен быстро адаптироваться в Петербурге.