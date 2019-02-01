Рассказов: «Приятно, что мы завоевали трофей»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов доволен победой в Кубке «Матч Премьер».

Мне кажется, провести подобный турнир — отличная идея. Безусловно, это важная часть подготовки к сезону, которая весьма полезна для нас. Приятно, что мы завоевали трофей и получили большой заряд положительных эмоций. Это тоже немаловажно для любой команды. Для «Спартака» этот турнир точно был не просто товарищеским. Мы играли против своих главных конкурентов в чемпионате России и в целом против принципиальных соперников. Для нас был важен каждый матч Кубка.