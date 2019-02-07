Д'Урбано: «В „Спартаке“ споры не закончатся никогда»

Бывший тренер «Спартака» Джорджо Д'Урбано ответил руководителю медицинского департамента «красно-белых» Михаила Вартапетова, который обвинил в частых травмах игроков тренерский штаб Массимо Карреры.

Отлично… Слышать такое спустя год довольно странно. Еще более странно, что человек так хорошо знает нагрузки различных групп мышц, хотя я ни разу не видел его в зале во время тренировок. И будучи главой медицинского департамента, он ни разу не спросил у меня про программы тренировок. Как, интересно, он объяснит разрывы крестообразных связок у Жиго и Ещенко в этом сезоне? Похоже, в «Спартаке» споры не закончатся никогда. И самая большая проблема — отсутствие у людей способности к самокритике и постоянное обвинение других.