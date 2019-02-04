В ЦСКА рассказали о восстановлении Васина

сегодня, 12:31

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, почему восстановление защитника «армейцев» Виктора Васина сильно затянулось. Васин получил травму крестообразных связок колена в феврале прошлого года и с тех пор на поле не выходил.