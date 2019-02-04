В ЦСКА рассказали о восстановлении Васина

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, почему восстановление защитника «армейцев» Виктора Васина сильно затянулось. Васин получил травму крестообразных связок колена в феврале прошлого года и с тех пор на поле не выходил.
У нас к прооперированному колену претензий нет – оно у Виктора в полном порядке. Вопросы вызывает противоположное, левое колено, из которого брали графт. На месте забора ещё есть небольшое воспаление сухожилия, которое вызывает боль. Сейчас работаем в этом направлении. Васин проходит дополнительный курс реабилитации в Барселоне под наблюдением медштаба команды и испанских врачей.