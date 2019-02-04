Селихов вернулся в общую группу «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что голкипер Александр Селихов вернулся в общую группу.
Напомним, что недавно вратарь пропустил тренировку московской команды из-за боли в спине.
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|-
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|Райо Вальекано
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|21:00
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|Фрозиноне
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|X
|2
|01:20
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|Уракан
|03:30
|Матч завершен
|Велес Сарсфилд
|1:2
|Ривер Плейт
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|1
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|2
|01:30
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|Индепендьенте Р
|0:1
|Атлетико Митра
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Олимпо
|1:0
|Агропекуарио
|-
|-
|-
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|1
|X
|2
|23:00
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|Барракас Б
|-:-
|Лухан
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Викториано Ар
|-:-
|Сан Мартин Бурзако
|-
|-
|-
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Монагас
|3:0
|Льянерос
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|Академия Пуэрто-Кабельо
|1:1
|Метрополитанос
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Санкт-Паули
|-:-
|Унион
|Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур
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|X
|2
|21:00
|сегодня
|Цвиккау
|-:-
|Айнтрахт Бр
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|00:30
|Матч завершен
|Хутикальпа
|1:1
|Марафон
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|Олимпия
|2:1
|Платенсе
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Маккаби Хф
|-:-
|Хапоэль ТА
|Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Лас-Пальмас
|-:-
|Сарагоса
|Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Палермо
|-:-
|Фоджа
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Эрмис
|-:-
|Омония
|Колумбия. Примера А 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|01:30
|Матч завершен
|Кукута Депортиво
|1:1
|Энвигадо
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Патриотас Бояка
|1:1
|Америка
|-
|-
|-
|03:30
|Матч завершен
|Мильонариос
|2:0
|Атлетико Букараманга
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур
|1
|X
|2
|00:05
|Матч завершен
|Гресия
|5:0
|Сантос
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Сеница
|-:-
|Арсенал Т
|-
|-
|-
|сегодня
|Портленд Тимберс
|-:-
|Депортиво Саприсса
|-
|-
|-
|11:00
|Матч завершен
|Шахтер Дн
|6:1
|Ботев Пл
|15:00
|сегодня
|Спартак Суб
|-:-
|Ворскла
|-
|-
|-
|15:00
|13’
|Вождовац
|2:0
|Сёнан Беллмаре
|-
|-
|-
|15:00
|11’
|Хорсенс
|0:0
|Силькеборг
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Динамо М
|-:-
|Локомотив Т
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Хаммарбю
|-:-
|Санкт-Пёльтен
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Арсенал Т
|-:-
|Жетысу
|-
|-
|-
|18:30
|Матч отменен
|Гурник З
|-:-
|Баник О
|20:00
|сегодня
|Зенит
|-:-
|Дюделанж
|20:00
|сегодня
|Вейгаард Б
|-:-
|Вендсиссел
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Лобос БУАП
|1:1
|Пачука
|-
|-
|-
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:45
|Матч завершен
|Спортиво Сан-Лоренцо
|1:0
|Насьональ
|-
|-
|-
|02:45
|Матч завершен
|Спортиво Лукеньо
|1:5
|Олимпия
|-
|-
|-
|Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|23:15
|сегодня
|Белененсеш
|-:-
|Морейренcе
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Динамо Бух
|-:-
|КСМС
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Бурсаспор
|-:-
|Коньяспор
|Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Газелек
|-:-
|Валансьен
|22:45
|сегодня
|Ланс
|-:-
|Безье
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что голкипер Александр Селихов вернулся в общую группу.
Напомним, что недавно вратарь пропустил тренировку московской команды из-за боли в спине.