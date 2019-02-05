Кузяев пропустит первый матч против «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил травму в товарищеском матче против «Дюделанжа».
Футболист будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов. Срок восстановления игрока - 2-3 недели.
Таким образом, Кузяев пропустит первый матч с «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 12 февраля в Турции. Ответный поединок пройдет 21 февраля.
троллььного типа зимне-весенее обострение
и вместо соответтсвующего заведения бегут на соккер )
По поводу голосования. ЛЮБОЙ МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ !
НО адекватно и без искаженийи оскорблений, а если не дано,
то и делать там нечего, значит не про тебя приглашениеи правила.
троллььного типа зимне-весенее обострение
и вместо соответтсвующего заведения бегут на соккер )
По поводу голосования. ЛЮБОЙ МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ !
НО адекватно и без искаженийи оскорблений, а если не дано,
то и делать там нечего, значит не про тебя приглашениеи правила.
Спартак - это Спартак. Все просто.
Спартак - это Спартак. Все просто.
хахахахахах. Позорище румынское
хахахахахах. Позорище румынское
мы то в отличии от некоторых как минимум в евровесну выходим))
мы то в отличии от некоторых как минимум в евровесну выходим))
хахахаххахаха. Который год уже такое
хахахаххахаха. Который год уже такое
Болельщиков с Новым 2019 годом и приглашение на традиционное
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Болельщиков с Новым 2019 годом и приглашение на традиционное
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Но походу хрустальный.
Частенько ломается.
Здоровья.
Но походу хрустальный.
Частенько ломается.
Здоровья.
Значит разгром отложен до ответного матча....
Успеет проявит себя в 1/8-й ЛЕ...
Быстрейшего восстановления...
Значит разгром отложен до ответного матча....
Успеет проявит себя в 1/8-й ЛЕ...
Быстрейшего восстановления...
Бежит до последнего и стелется по газону, когда надо...
Надо коновалам его отремонтировать без спешки и суеты... Сезон длинный...
Бежит до последнего и стелется по газону, когда надо...
Надо коновалам его отремонтировать без спешки и суеты... Сезон длинный...
Но и без него должны пройти турок.
Здоровья Далеру!
Но и без него должны пройти турок.
Здоровья Далеру!
Здоровья Кузе, а за немытых стыдно.
Здоровья Кузе, а за немытых стыдно.
Всем Здоровья!!!
Всем Здоровья!!!