Кузяев пропустит первый матч против «Фенербахче»

сегодня, 20:13

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил травму в товарищеском матче против «Дюделанжа».

Футболист будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов. Срок восстановления игрока - 2-3 недели.

Таким образом, Кузяев пропустит первый матч с «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 12 февраля в Турции. Ответный поединок пройдет 21 февраля.