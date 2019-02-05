Кузяев пропустит первый матч против «Фенербахче»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 10’ Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 1:0 Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 11’ Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 0:0 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 7’ Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1:0 Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 10’ Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 0:0 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен  Марсель 1:0  Бордо 2.4 3.15 3.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб НантНант 2:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МетцМетц 0:1 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа 0:3 Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 11’ Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 0:0 Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 11’ Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 0:1 Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 1:0 Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 Идет первый тайм, 10’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:1 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 11’ Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 0:0 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БоготаБогота 0:0 Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:2 Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.6 4.3 4.6
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 2:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:3 Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 6:2 Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Кузяев пропустит первый матч против «Фенербахче»

сегодня, 20:13
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит12.02.2019 в 20:55 Не начался

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил травму в товарищеском матче против «Дюделанжа».

Футболист будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов. Срок восстановления игрока - 2-3 недели.

Таким образом, Кузяев пропустит первый матч с «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 12 февраля в Турции. Ответный поединок пройдет 21 февраля.

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NAZAR 007
NAZAR 007
   87 / 782
сегодня в 22:51
Порой впечатление, что у некоторых обитателей
троллььного типа зимне-весенее обострение
и вместо соответтсвующего заведения бегут на соккер )

По поводу голосования. ЛЮБОЙ МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ !
НО адекватно и без искаженийи оскорблений, а если не дано,
то и делать там нечего, значит не про тебя приглашениеи правила.
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил NAZAR 007
   125 / 782
сегодня в 22:47
Далеру -здоровья, Зенитушке- победы в двухраундовом поединке ! Болельщиков с Новым 2019 годом и приглашение на традиционное ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME ! https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире ответил Олег Борткевич
       93 / 782
    сегодня в 22:39
    Ты Зенит со Спартаком не перепутал?
      Рoнальдиньo
      Рoнальдиньo
         125 / 782
      сегодня в 22:38
      Опять Назар тут со своим приглашением. Ну и что, принял я приглашение, проголосовал, а он увидел что его ника нет после АНЖИ и удалил мое голосование.!!!!!!! Это провокация!!!! Не ведитесь!!!! Он тешит самолюбие!!!!
      Спартак лучший в мире
      Спартак лучший в мире ответил Некит_Зенит
         93 / 782
      сегодня в 22:38
      А не спартак ли слился из ЛЕ ради шампионства? Который год уже такое)) мы то в отличии от некоторых как минимум в евровесну выходим))
      с левыми пенками и с визгами после, что это заговор Москвы и поэтому вонючки опять везде пролетели

      хахахахахах. Позорище румынское
      Ravshan878
      Ravshan878
         60 / 782
      сегодня в 22:34
      Ну этого ещё не хватало КУЗЯ .Да он как выразился в рекламный щит. Здоровья ДАЛЕРу.
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич ответил Спартак лучший в мире
         472 / 782
      сегодня в 22:27
      как всегда немыиые вылетят в безвольной борьбе, с визгами болелок, что теперь то станем шапионами хахахаххахаха. Который год уже такое
      Ты Зенит со Спартаком не перепутал?
      Некит_Зенит
      Некит_Зенит ответил Спартак лучший в мире
      сегодня в 22:24
      как всегда немыиые вылетят в безвольной борьбе, с визгами болелок, что теперь то станем шапионами хахахаххахаха. Который год уже такое
      А не спартак ли слился из ЛЕ ради шампионства? Который год уже такое))
      мы то в отличии от некоторых как минимум в евровесну выходим))
      удав
      удав
         133 / 782
      сегодня в 22:21
      плохо, один из немногих кто умеет мыслить на поле в Зените
      beefs
      beefs
         127 / 782
      сегодня в 22:21
      Игры еще не начались, а уже потеря игроков...
      STVA 1
      STVA 1
         92 / 782
      сегодня в 21:41
      Потеря для Зенита!
      Спартак лучший в мире
      Спартак лучший в мире
         93 / 782
      сегодня в 21:38
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил Jeck Denielse
           23 / 782
        сегодня в 21:37
        Жаль..... Значит разгром отложен до ответного матча.... Успеет проявит себя в 1/8-й ЛЕ... Быстрейшего восстановления...
        С первой мыслью согласен. Парень очень хороший, здоровья ему. А насчет разгрома я бы не торопился, ведь мяч круглый.
        Спартак лучший в мире
        Спартак лучший в мире
           93 / 782
        сегодня в 21:31
        как всегда немыиые вылетят в безвольной борьбе, с визгами болелок, что теперь то станем шапионами

        хахахаххахаха. Который год уже такое
        NAZAR 007
        NAZAR 007
           87 / 782
        сегодня в 21:28
        Далеру -здоровья, Зенитушке- победы в двухраундовом поединке !

        Болельщиков с Новым 2019 годом и приглашение на традиционное
        ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
        сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
        включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !

        https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
        Сергей Саныч
        Сергей Саныч
           38 / 782
        сегодня в 21:26
        Самый умненький в Питере на сегодня.
        Но походу хрустальный.
        Частенько ломается.
        Здоровья.
        Спартак лучший в мире
        Спартак лучший в мире
           93 / 782
        сегодня в 21:24
        вылет бакланов обеспечен. Турки не заметят сопротивления
        tuman960
        tuman960
           457 / 782
        сегодня в 21:17
        жаль!!Потеряли самого лучшего и полезного футболиста!!!Похоже дальше не пройдём!!!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           16 / 782
        сегодня в 21:13
        Жаль.....
        Значит разгром отложен до ответного матча....
        Успеет проявит себя в 1/8-й ЛЕ...
        Быстрейшего восстановления...
        kotmyshka
        kotmyshka
           110 / 782
        сегодня в 21:04
        Очень жаль...
        particular
        particular
           68 / 782
        сегодня в 21:03
        Далер путёвый, без закидонов и халтуры...
        Бежит до последнего и стелется по газону, когда надо...
        Надо коновалам его отремонтировать без спешки и суеты... Сезон длинный...
        susanin ultrazenith
        susanin ultrazenith
           101 / 782
        сегодня в 21:03
        Очень жаль, конечно.
        Но и без него должны пройти турок.
        Здоровья Далеру!
        RussianMango
        RussianMango
           253 / 782
        сегодня в 21:02
        А кто же будет играть? Зе болотный и Ко пролетит Фенеру как фанера над Парижем.

        Здоровья Кузе, а за немытых стыдно.
        300liteyniy100
        300liteyniy100
           211 / 782
        сегодня в 21:00
        все нормально и без него будет!!должны проходить фенера!
        Evilhuman
        Evilhuman
           139 / 782
        сегодня в 21:00
        Это серьезная потеря. Здоровья ему
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин
           64 / 782
        сегодня в 20:56
        И без Кузяева надо проходить Фенербахче!
        ZENIT GOAL
        ZENIT GOAL
           280 / 782
        сегодня в 20:56
        Если 2-3 недели, то и ответный матч тоже пропустит, получается. Здоровья Далеру, без него вообще ждать чего-то хорошего сложно.
        VIPded
        VIPded
           84 / 782
        сегодня в 20:51
        Фигово... Но не критично.
        Всем Здоровья!!!
        Caniggia
        Caniggia
           40 / 782
        сегодня в 20:50
        Пожалуй единственный у Зени, кто хоть что-то пытался сделать на поле, всё остальное - беспросветная клоака. Теперь Питер ждёт жестокая порка от турецкого аутсайдера ну и стандартный, после этого позора, словесный понос Семака, что мол, результат игр в 1/16 в ЛЕ ровным счётом никакого значения не имел, что это был этап подготовки к главному турниру на планете - ЧР, на котором Зеня хочет сосредоточиться, ну и что движемся в правильном направлении, наигрываем связки и продолжаем упорно работать.
        OLESOCC
        OLESOCC
           459 / 782
        сегодня в 20:43
        Жаль. Поправляйся!
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