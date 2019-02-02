Фернандо работал в общей группе с ограничениями

сегодня, 19:40

Пресс-служба «Спартака» рассказала о состоянии здоровья некоторых футболистов команды. Полузащитник Фернандо в первый день сбора красно-белых в Турции приступил к работе в общей группе с ограничениями.

Защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Михаил Игнатов работали с тренером по физической подготовке. В воскресенье ожидается их возвращение в общую группу.

Трое защитников «Спартака» продолжают тренироваться по индивидуальной программе: Сальваторе Боккетти поэтапно адаптируется к общей группе. Андрей Ещенко занимался с физиотерапевтом в зале, а Самуэль Жиго работал по индивидуальному плану, продолжая курс реабилитации.

Напомним, что «Спартак» недавно одержал победу на турнире Кубок «Матч Премьер».