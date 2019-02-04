Кузяев получил травму в игре с «Дюделанжем»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил повреждение в товарищеском матче против «Дюделанжа». Футболист в первом тайме после подачи с фланга на большой скорости врезался в ограждение за воротами. Встречу Кузяев продолжить не смог, вместо него на поле появился Илья Воробьев.
Напомним, что «Зенит» на данный момент проводит второй зимний сбор.
еле живые, зюба даже защитников дюделанжа продавить
не шмог полено ,с такой игрой фенер их в поле закатает
еле живые, зюба даже защитников дюделанжа продавить
не шмог полено ,с такой игрой фенер их в поле закатает
хахахахахахаха
хахахахахахаха
В проэкте жизни нет
В проэкте жизни нет