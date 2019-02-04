Кузяев получил травму в игре с «Дюделанжем»

вчера, 20:51

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил повреждение в товарищеском матче против «Дюделанжа». Футболист в первом тайме после подачи с фланга на большой скорости врезался в ограждение за воротами. Встречу Кузяев продолжить не смог, вместо него на поле появился Илья Воробьев.

Напомним, что «Зенит» на данный момент проводит второй зимний сбор.