Гаджиев: «Все три новичка заметно укрепили игру „Зенита“»

Известный отечественный специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал выход «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала «сине-бело-голубые» обыграли «Фенербахче» (3:1).

«Зенит» набирает форму, физическую в том числе: даже во втором тайме первой игры команда выглядела достаточно физически готовой к сезону. Этот матч получился непростым, в концовке порой стоило сыграть поаккуратнее, не терять мяч на ровном месте в центре поля, так как «Фенербахче» имел свои моменты в конце игры.

Понравилась связка центральных защитников (Ракицкий - Бранислав Иванович), обе встречи провели на достойном уровне. Впрочем, все три новичка команды заметно укрепили игру. В конце 2018 года «Зенит» растерял много очков из-за индивидуальных ошибок, неубедительного физического состояния, сейчас игра стала заметно надежнее, но Сергею Семаку есть над чем работать, нужно выжимать из команды максимум.