Фурсенко: «Похоже, „Зенит“ начинает показывать многообещающий футбол»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы команды над «Фенербахче» (3:1) и выхода в 1/8 финала Лиги Европы.

Футболисты «Зенита» показали яркую и интересную игру, сыграли очень и очень хорошо. Радует, что отличились наши новички, похоже, что команда начинает показывать многообещающий футбол, хотя есть еще небольшие недоработки.

Сложно рассуждать о противнике по 1/8 финала. Жребий покажет, а загадывать тяжело.