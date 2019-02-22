Оздоев: «„Фенербахче“ был напуган поддержкой наших болельщиков»

22 февраля 2019, 00:10

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев ответил на вопросы журналистов после победы над «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Вы почти не праздновали ваш гол. Почему?

Я был рад, что забил, но понимал – как и все мы, – что играть еще очень много времени и надо сконцентрироваться на матче.

Как считаете, «Зенит» сегодня удивил турецкую команду?

Дома играть всегда хорошо – весь стадион, столько болельщиков поддерживают и гонят команду вперед. Думаю, соперник был этим напуган.

Когда турки забивали гол, показалось, что вы с Анюковым немного не разобрались, кому держать бьющего игрока. Это так?

Ну вы же разобрались в этом моменте.

Мы посмотрели повтор. Какое мнение у вас?

Думаю, что мы пропустили гол, ответили и выиграли. Разбор будет уже с тренерским штабом.

Две совершенно разные игры – в Стамбуле и сегодня. Почему?

На выезде был первый официальный матч после большого отпуска. Было реально тяжело – парни сначала это чувствовали, потом втянулись. Нельзя сказать, что в Стамбуле провели плохой матч – команда отыграла великолепно, но не повезло, были моменты. А сегодня уже был игровой тонус, к тому же играли дома.

Есть пожелания по следующему сопернику?