Иванович: «Ощущение, будто играем вместе с Ракицким уже очень давно»

22 февраля 2019, 00:26

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (3:1).

Мы контролировали игру. Неважно, что пропустили. Мы немного сдали физически, однако эмоции болельщиков помогли нам пройти дальше. Конечно, нам есть над чем работать в плане действий во втором тайме. В первом тайме тоже не очень хорошо сегодня играли. Но мы довольны, что прошли в следующий раунд. Ждем жеребьевку. Пока — готовимся к возобновлению чемпионата.

Хотели бы в 1/8 финала попасть на «Челси»?

Но они же еще не сыграли свой матч! Посмотрим. Сложно говорить о чем-либо до жеребьевки. Ничего не зависит от нас. Соперники становятся все серьезнее.

Теперь в Лиге Европы УЕФА вам предстоит играть перед матчем со «Спартаком». Это не помешает?

Мы должны быть к этому готовы. Мы и в первой половине сезона знали, что нам предстоит играть через каждые три дня. Теперь же, во второй части, каждый матч будет для нас как финал. Именно так мы и должны подходить, готовиться к играм. Второй тайм сегодняшней встречи показал, что нам есть куда расти как команде, над чем работать.

«Зенит» здорово начал, но затем внезапно пропустил. Какие мысли были при счете 2:1?

Даже пропустив, мы контролировали игру в первом тайме. Мы понимали, что у нас будет шанс во втором тайме, мы его дождались. Конечно, была тяжелая игра, мы знали, что так и будет. Но в том числе и благодаря нашим болельщикам мы добились нужного результата.

Когда Сергей Семак вступил в конфликт с игроком «Фенербахче», это завело команду?

Да, это показывает, что мы одна команда, и каждый работает в ее интересах. Каждая эмоция помогает. И особенно помогает, когда тренер так вовлечен в игру, что кажется, будто он хочет в нее войти.

Как вам играть в паре с Ярославом Ракицким?

Мы отлично понимаем друг друга. Ощущение, будто играем вместе уже очень давно. Считаю, что мы вообще усилились как команда.

Почему все-таки пройти «Фенербахче» удалось лишь с такой нервотрепкой?