Семак: «По игре есть вопросы, но по самоотдаче претензий к игрокам нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Фенербахче» (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Этот результат позволил петербургскому клубу пройти в следующий раунд.

Тяжелая игра. Понятно, что мы сейчас только набираем обороты. После паузы не так просто начинать. Есть проблемы, травмированные, не всех могли заявить. Сегодня сыграли лучше в атаке. По игре есть вопросы, но по самоотдаче претензий к игрокам нет. Отдельное спасибо болельщикам за перфоманс и фаер-шоу перед матчем. Они всегда нас поддерживают. И мы им за это очень благодарны.

Азмуна в первом матче не могли поставить в старт, потому что он мало с нами тренировался. В центре поля мы сделали выбор в пользу Краневиттера. Сегодня выбрали Оздоева, который по тренировкам заслужил попадание в состав. Доволен тем, как он сыграл. Играть дома всегда легче. В плане игрового тонуса сегодня выглядели получше.

Кто-то быстро вкатывается в сезон, кому-то нужно больше времени. Дзюба работает хорошо. Надеюсь, что через пару игр он выйдет на тот уровень, на который он себя поднял. Игровую практику будут получать многие. Это право надо заслужить.

Задания идти ва-банк не было, потому что цена ошибки высока. Мы и так пропустили мяч, который усложнил нам жизнь. Мы просто должны были реализовать свои моменты. Думаю, что мы заслужили победу. Нас настраивают болельщики.

Дзюба смещался на фланг, чтобы вытянуть туда Шкртела. Это помогало открываться Дриусси и Азмуну.