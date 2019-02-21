Карпин: «Трансфер Скопинцева – просто данность, нормальное явление»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал переход защитника Дмитрия Скопинцева в «Краснодар».

Отреагировал на переход спокойно. У нас в принципе большие изменения в составе. Трансфер Скопинцева – просто данность, нормальное явление. Сейчас можно сказать, что к такому развитию событий готовились, поэтому у нас появился Евгений Чернов. Понимали, что на Скопинцева есть спрос, и рано или поздно он мог бы уйти, и поэтому подстраховались.

Скопинцев стал бы сильнее Жиркова? В футболе нет смысла рассуждать в духе «если бы да кабы». Потенциал у Дмитрия, безусловно, есть, но имеются и такие качества, которые нужно развивать. Нельзя думать, что можно чему-то научить – можно научиться, но тут всё зависит от самого футболиста. Данные, талант у Скопинцева имеются, теперь вопрос в том, как он ими воспользуется. Но это касается любого молодого. И пока Дмитрий до уровня Жиркова, конечно, недотягивает.