Вандерсон: «„Валенсия“ любит и умеет контролировать мяч»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где им предстоит встретиться с «Валенсией».

В составе «Валенсии» собраны хорошие футболисты. Это классная команда, которая любит и умеет контролировать мяч. Нам будет очень непросто, но шансы у нас, конечно же есть. Впрочем, сейчас мы сконцентрированы на ближайшем матче – кубковом поединке с «Ростовом». Будем идти от игры к игре, и более пристально сосредоточимся на «Валенсии» уже непосредственно перед первой встречей с ней.