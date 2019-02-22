Ерохин: «Постараемся пройти „Вильярреал“»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой «сине-бело-голубые» попали на «Вильярреал».

«Вильярреал» - серьезный соперник, хотя на этой стадии турнира слабых соперников уже нет, любой жребий выбрал бы сильного соперника. Сейчас уже будем готовиться конкретно к этой команде, смотреть, изучать. Конечно, до этого еще есть игры в чемпионате, но у нас есть чуть более двух недель, чтобы подготовиться к этим играм, думаю, что к матчам с «Вильярреалом» команда будет хорошо готова тактически и физически. Будем стараться проходить дальше.

Конечно, есть «Челси», «Арсенал», «Интер», но и «Вильярреал» тоже достаточно сильный соперник, который требует правильного к себе отношения и хорошей подготовки. Отталкиваемся от того, кто попался, каждый раз сложно предугадывать, кого хотелось бы получить в соперники, главное, что сейчас мы уже знаем, кто попался, будем к этому готовиться.