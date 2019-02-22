Орлов: «Оцениваю шансы „Зенита“ и „Вильярреала“ 50 на 50»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Зенит» на этой стадии сыграет с «Вильярреалом».

Учитывая, что среди соперников были такие команды, как «Наполи», «Арсенал», «Севилья» и «Челси», то «Вильярреал», конечно, по уровню ниже команда. Оцениваю пока шансы «Зенита» 50 на 50. Мы видели уже эту команду в этом сезоне против московского «Спартака», но «Спартак» в европейских турнирах в последнее время играет как-то не очень, что не скажешь о «Зените».

Как видите, у «Зенита» в еврокубках повыше показатели. Я не думаю, что будет сложно пройти «Вильярреал», как раз с ними можно играть. Теперь, когда впереди есть тандем Дзюба-Азмун, то у «Зенита» в атаке все выглядит интересно.