Боярский: «„Зенит“ обязан проходить дальше»

Знаменитый актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой клубу из Петербурга достался испанский «Вильярреал».

Не самый плохой для «Зенита» жребий. Испанцы по зубам нашей команде. Думаю, мы обязаны их проходить. Они точно не сильнее «Фенербахче».

Вчера питерцы сыграли выше всяческих похвал. Наши дебютанты потрясающе отыграли, порадовали всех нас. Я предсказывал этот счет и был уверен в победе, даже не знаю, почему.