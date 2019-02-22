Газизов: «Дивеевым интересовались „Монако“ и „Арсенал“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход Игоря Дивеева в ЦСКА .

Мы по поводу Дивеева давно разговаривали с армейской командой. По нему были интересы и других клубов, но решение по развитию игрока принимали вместе с Игорем, его представителями и ЦСКА . И посчитали, что самый лучший путь развития – это перейти в армейский клуб. И к тренеру, к которому игрок сам хочет. Мы надеемся и верим в то, что наш воспитанник сможет дать прогресс в ЦСКА . А через три месяца посмотрим каковы будут дальнейшие действия.

Какие клубы им интересовались? У нас были разговоры с «Монако», «Арсеналом», с другим российским клубом.