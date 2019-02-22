Семак: «„Зенит“ ждут две тяжелые встречи в Лиге Европы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой «сине-бело-голубые» сыграют с «Вильярреалом».

Все испанские команды очень хорошо контролируют мяч и уверенно выступают у себя дома. Это сильный чемпионат, один из лучших. Так что нас ждут две очередные тяжелые встречи. Посмотрим, как все сложится. Надеюсь, мы будем выглядеть лучше и в плане качества, и в плане состояния, появится тонус, и мы сможем сыграть как можно увереннее.



Я думаю, что турнирная ситуация в чемпионате не влияет на состояние соперника. Наоборот, не самое удачное выступление в лиге — очень серьезная мотивация к тому, чтобы реабилитироваться и как можно более удачно сыграть в другом турнире.



Конечно, всегда лучше начинать на выезде, ведь тогда появляется возможность уже на своем поле варьировать рисунок, игру, понимая, что именно нужно. Но в любом случае противостояние состоит из двух матчей, поэтому большого значения тот факт, что мы начнем на «Газпром Арене», не имеет.